/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce concernant le logement à Saguenay/

SAGUENAY, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant le logement en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, Karine Boivin-Roy, ministre responsable de l'Habitation, Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, Yannick Gagnon, député de Jonquière, Luc Boivin, maire de Saguenay, et Sonia Côté, directrice de Loge m'entraide.

Date : 17 juillet 2026



Heure : 9 h 00 [HNE]

On demande aux représentants des médias de confirmer leur présence par courriel à l'équipe des relations avec les médias de LICC, à l'adresse suivante : [email protected].

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]