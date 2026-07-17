Maisons Canada investit dans des logements de transition autochtones à Brantford

BRANTFORD, ON, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Chaque personne au Canada mérite d'avoir accès à un logement sûr et abordable. Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut agir dès maintenant pour construire davantage de logements, plus rapidement, et veiller à ce que ces logements répondent aux besoins des collectivités partout au pays.

Maisons Canada, la nouvelle agence fédérale du Canada chargée du logement, est au cœur de cet effort. Elle accélère le rythme de la construction résidentielle en investissant dans des projets de logements abordables, de logements de transition et de logements communautaires qui contribuent à créer des collectivités plus fortes et plus inclusives.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada, par l'entremise de Maisons Canada, a annoncé son appui à la Maison Ojistoh, un nouveau projet de logements de transition avec services de soutien dirigé par des Autochtones et conçu par l'organisme Brantford Native Housing à Brantford, en Ontario.

Premier projet de logements de transition avec services de soutien du genre à Brantford et dans le comté de Brant, la Maison Ojistoh contribuera à combler une lacune importante en matière de logement et de services de soutien pour les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes de diverses identités de genre et les personnes bispirituelles autochtones en milieu urbain qui vivent en situation d'itinérance, de violence ou d'insécurité résidentielle, ou qui risquent d'y faire face. Fondé sur une approche conçue par et pour les Autochtones, le projet offrira des logements de transition adaptés à la culture et aidera les résidents à accéder à un logement permanent.

Ce projet témoigne de l'engagement de Maisons Canada à accroître l'offre de logements abordables et de logements avec services de soutien, ainsi qu'à contribuer à réduire l'itinérance. Grâce à des partenariats avec des fournisseurs de logements autochtones et à but non lucratif, Maisons Canada soutient des projets dirigés par les communautés, qui répondent aux besoins locaux et qui ont un impact durable sur les communautés.

La conception de la Maison Ojistoh repose sur les principes fondamentaux que sont la dignité, la sécurité et le bien-être. Les résidents auront accès à des services d'aide à la stabilisation du logement, à un accompagnement personnalisé, à des programmes culturels, à des services pour personnes âgées, à des ateliers de développement des compétences de la vie quotidienne, à des services de santé mentale et de bien-être, ainsi qu'à une orientation vers des ressources en matière de santé, de lutte contre les dépendances et de soutien communautaire. Ces services permettront aux résidents de développer leurs compétences, de renforcer leur autonomie et de se préparer à accéder à un logement permanent.

Maisons Canada investit plus de 4,3 millions de dollars dans ce projet, qui vise à construire 12 logements de transition. Les travaux de construction devraient commencer en août 2026 et l'occupation est prévue pour l'hiver 2027.

Citations

« Chaque Canadien mérite d'avoir accès à un logement sûr et abordable. Par l'entremise de Maisons Canada, notre gouvernement investit dans des projets qui répondent aux besoins uniques des collectivités tout en augmentant l'offre de logements abordables partout au pays. La Maison Ojistoh offrira des logements de transition adaptés à la culture et assortis de services de soutien, afin d'aider les femmes, les enfants, les jeunes et les membres bispirituels des communautés autochtones à se bâtir un avenir meilleur et à tisser des liens plus forts au sein de leur communauté. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Disposer d'un endroit sûr où se loger peut changer le cours d'une vie. La Maison Ojistoh s'est donné pour mission d'offrir cette chance aux femmes, aux enfants, aux jeunes, aux personnes de diverses identités de genre et aux membres de la communauté bispirituelle autochtones de Brantford. Nous sommes fiers de nous associer à Brantford Native Housing, par l'entremise de Maisons Canada, pour soutenir un projet dirigé par des Autochtones qui répond aux besoins locaux et offre non seulement un logement, mais aussi une voie vers la sécurité, la guérison et la stabilité à long terme. »

-- Jennifer Mckelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Le projet de la Maison Ojistoh montre à quel point les initiatives de logement menées par la communauté peuvent avoir un impact durable. Grâce à notre partenariat avec Brantford Native Housing, Maisons Canada soutient une solution mise en œuvre par des Autochtones qui répond aux besoins locaux et aide à lutter contre l'itinérance et l'insécurité liée au logement. Ce projet offrira de nouvelles perspectives en matière de sécurité, de guérison et de stabilité, tout en renforçant le continuum du logement pour les Autochtones de la région. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale, Maisons Canada

« Le projet de 12 logements de transition de Brantford Native Housing pour les femmes, les enfants, les jeunes et les membres de la communauté LGBTQ2S+ autochtones est bien plus que quatre murs et un toit. Nous créons des espaces de vie et des programmes sûrs et culturellement inclusifs pour que les membres de notre communauté autochtone puissent s'épanouir, renouer avec leurs racines et vivre en santé. Nous formons ensemble une communauté plus forte grâce à tous ceux qui nous soutiennent. »

-- Alma Arguello, directrice générale, Hotinohsioni Inc. | Brantford Native Housing

« Ontario Aboriginal Housing Services est fier de soutenir le projet de la Maison Ojistoh et le leadership exceptionnel de Brantford Native Housing en matière de logement », a déclaré Justin Lewis, directeur général d'Ontario Aboriginal Housing Services. « Ce nouveau projet répond au besoin de logements abordables gérés par des Autochtones, fondés sur la culture et accompagnés de services de soutien. Nous félicitons Brantford Native Housing de continuer à mettre en place des solutions de logement novatrices qui répondent aux besoins de la communauté locale. »

-- Directeur général, Justin Lewis

Faits en bref

Le projet de la Maison Ojistoh, à Brantford en Ontario, représente un investissement de plus de 9 millions de dollars effectué par Maisons Canada, Ontario Aboriginal Housing Services, la Société canadienne d'hypothèques et de logement et Brantford Native Housing.

Maisons Canada investit 4 355 381 $ et la SCHL investit 96 000 $ (programme de financement initial) dans ce projet. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'une entente de financement.

La construction devrait commencer en août 2026, et l'occupation est prévue pour l'hiver 2027, sous réserve des approbations finales et des échéanciers du projet.

Une fois le projet terminé, les résidents auront accès à des services de soutien complets, notamment à des services d'aide à la stabilisation du logement, à un accompagnement personnalisé, à des programmes culturels, à des services pour personnes âgées, à des services de santé mentale et de bien-être, ainsi qu'à une orientation vers des services communautaires.

Brantford Native Housing sert la communauté autochtone urbaine de Brantford et du comté de Brant depuis plus de 40 ans et gère actuellement plus de 182 logements ainsi que des programmes de logement avec services de soutien.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada qui se consacre au financement et à la construction de logements abordables à grande échelle.

Dotée d'un investissement initial de 13 milliards de dollars sur cinq ans, Maisons Canada mise sur des terrains publics, des méthodes de construction modernes et des partenariats public-privé pour accélérer le rythme de la construction résidentielle partout au Canada.

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