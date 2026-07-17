Le gouvernement du Canada se joint au Québec pour soutenir le projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital de Chicoutimi

CHICOUTIMI, QC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, au nom de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, a accueilli aujourd'hui à l'Hôpital de Chicoutimi le ministre du Logement et de l'Infrastructure du Canada, l'honorable Gregor Robertson, ainsi que la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, Caroline Desrochers.

Les représentants des deux gouvernements ont visité l'emplacement du futur pavillon clinique et ont fait le point sur l'avancement du projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital de Chicoutimi.

Le projet, estimé à plus de 840 millions de dollars, permettra d'offrir à la population de la région des installations modernes, mieux adaptées aux besoins actuels, et d'améliorer de façon concrète l'accès à des soins sécuritaires et de qualité. 36,1 millions de dollars $ proviendront du programme Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF), obtenu dans le cadre d'une entente avec le gouvernement fédéral.

Le projet prévoit notamment la construction d'un nouveau pavillon clinique moderne relié aux installations actuelles ainsi que des travaux importants de réaménagement du bloc opératoire, de la chirurgie d'un jour et des espaces de soutien. Ces améliorations permettront d'offrir davantage de soins spécialisés dans la région, de mieux répondre aux besoins de la population et de soutenir les équipes de soins dans leur travail quotidien.

Citations

« Les familles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme toutes les familles du Québec, méritent d'avoir accès à des soins de santé de qualité quand elles en ont besoin. Grâce à l'entente conclue entre le Canada et le Québec dans le cadre du Fonds pour bâtir les collectives fortes, nous investissons dans des infrastructures modernes à l'Hopital de Chicoutimi afin de renforcer le réseau de la santé et d'améliorer concrètement les services offerts à la population. Ce partenariat démontre ce que nous pouvons accomplir lorsque les gouvernements travaillent ensemble pour répondre aux priorités des Québécoises et des Québécois. C'est en poursuivant cette collaboration que nous bâtissons un réseau de santé plus fort, plus accessible et mieux adapté aux réalités d'aujourd'hui et de demain. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Le projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital de Chicoutimi constitue un investissement important pour l'avenir des soins de santé dans la région. Grâce à des installations modernisées et mieux adaptées aux besoins actuels et futurs, nous pourrons offrir aux usagers des soins de qualité dans un environnement plus performant et soutenir davantage le personnel qui en assure la prestation. C'est une initiative très importante pour la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Cet important investissement dans l'Hôpital de Chicoutimi permettra d'améliorer l'accès aux soins de santé pour les résidents du secteur en leur offrant des installations modernes et adaptées aux besoins. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous démontrons encore une fois la volonté de notre gouvernement d'investir dans les infrastructures essentielles qui contribuent à bâtir des collectivités fortes. »

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

« La modernisation et l'agrandissement de l'Hôpital de Chicoutimi permettront de mieux répondre aux besoins grandissants de la population, de renforcer l'offre de soins spécialisés et de doter nos professionnels d'installations modernes favorisant l'excellence des soins et des services. Je suis chaque étape de la réalisation de ce grand projet avec beaucoup d'intérêt et de fierté pour notre région. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

Faits en bref

La Société québécoise des infrastructures (SQI) agit à titre de gestionnaire du projet.

Le financement fédéral découle de l'Entente relative aux infrastructures liées à la santé du Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF), annoncée par la première ministre du Québec et le premier ministre du Canada le 2 juin 2026.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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