FALL RIVER, NS, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Des travaux de rénovation seront bientôt effectués à la salle communautaire de Lakeview-Windsor Junction-Fall River (LWF) grâce à un investissement de plus de 384 000 $ du gouvernement fédéral dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Annoncé par le secrétaire parlementaire Darrell Samson et le président du conseil d'administration de la LWF Firemens Association, Paul Adlakha, ce projet consiste à rendre le bâtiment plus accessible et plus écoénergétique, et permettra à la population d'utiliser le centre communautaire tout au long de l'année.

Les travaux de rénovation comprendront l'installation de portes et de fenêtres à haut rendement énergétique, de nouvelles thermopompes, de meilleurs matériaux d'isolation, ainsi que nouveaux panneaux solaires sur la toiture.

Ce projet vise à améliorer l'accessibilité de la salle de LWF grâce à l'aménagement d'entrées, de sorties et de toilettes entièrement accessibles. Ces travaux permettront également de raccorder le bâtiment aux infrastructures municipales d'approvisionnement en eau, ce qui éliminera sa dépendance à l'eau de puits.

Cet investissement permettra à la salle de LWF d'être plus inclusive et accessible, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Depuis près de 60 ans, la salle de LWF est au cœur de notre quartier, au départ en tant que caserne de pompiers et aujourd'hui en tant que centre communautaire. Grâce aux améliorations annoncées aujourd'hui, la salle de LWF pourra maintenir le dynamisme et l'engagement de notre collectivité en continuant à accueillir des événements communautaires ouverts et accessibles, tout en réduisant son empreinte environnementale et en aidant notre pays à atteindre ses objectifs climatiques. »

Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et député de Sackville-Preston-Chezzetcook, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à cet incroyable programme de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs - nous sommes maintenant en mesure d'effectuer une rénovation complète du bâtiment, c'est-à-dire des travaux effectués à partir de la base par des entrepreneurs professionnels. Les résultats seront prometteurs pour la collectivité, et la grande réouverture est prévue pour plus tard cet été. Restez à l'affût. »

Paul Adlakha, président, conseil d'administration de la LWF Firemens Association

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 384 648 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La LWF Firemens Association investit 66 162 $ dans le projet et la LWF Ratepayers Association fournit 30 000 $.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Ces améliorations devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie de l'installation d'environ 84.7 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 54.7 tonnes par année.

Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

