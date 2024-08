STEPHENVILLE, NL, le 20 août 2024 /CNW/ - Le YMCA de Bay St. George sera rénové à la suite d'un investissement de 2,3 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

L'annonce a été faite par la ministre Gudie Hutchings, le maire Tom Rose et la directrice des opérations du YMCA de Bay St. George, Cheryl Johnson. Ce projet permettra d'améliorer l'accessibilité et l'efficacité énergétique de l'installation et d'ajouter des services, auxquels l'ensemble de la communauté aura accès.

La rénovation du YMCA comprendra un agrandissement de 3 100 pieds carrés (290 mètres carrés) du bâtiment afin d'offrir un nouvel espace polyvalent aux groupes communautaires. Dans le cadre de ce projet, le sol en bois franc du gymnase sera remis à neuf et des travaux d'amélioration seront effectués pour rendre le bâtiment plus accessible. Ces travaux permettront d'offrir un meilleur accès à l'espace polyvalent et plus de temps en terrain intérieur pour les programmes communautaires.

Le bâtiment fera également l'objet d'une série d'améliorations en matière d'efficacité énergétique, notamment l'enlèvement du revêtement d'amiante, l'installation d'une nouvelle isolation et d'un nouveau bardage, le remplacement des appareils de CVCA et l'installation d'un nouveau système d'éclairage à l'énergie solaire. Grâce à ces travaux, le YMCA de Bay St. George réduira considérablement ses coûts de consommation d'énergie et ses émissions de gaz à effet de serre.

« Le Y de Bay St. George constitue un élément important de la collectivité du secteur de Stephenville. On y trouve de tout, notamment une garderie, des installations pour faire de l'activité physique, ainsi que des lieux de rencontre. Le financement annoncé aujourd'hui par le gouvernement fédéral permettra d'offrir aux collectivités locales plus d'endroits où se réunir, d'aider le YMCA à fournir les services dont les gens ont besoin et de réduire les coûts d'exploitation. Tout le monde y gagne. »

L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La ville de Stephenville est très heureuse de bénéficier de ce financement important qui lui permettra d'agrandir les installations du YMCA et d'en améliorer l'efficacité énergétique ainsi que la durabilité. Grâce au soutien de la ministre Hutchings et du gouvernement du Canada, nous pouvons continuer d'offrir à la population de notre ville et de notre région des programmes de conditionnement physique et de loisirs de grande qualité. Nous sommes ravis que cette initiative aide à construire une installation plus écoénergétique et à offrir une programmation de qualité constante à l'avenir ».

Thomas Rose, maire de la ville de Stephenville

« Ce projet montre le pouvoir du partenariat et de la communauté. Le YMCA de Bay St. George remercie le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs du gouvernement fédéral et la ville de Stephenville pour leur détermination à entreprendre ce projet. Non seulement ce projet améliorera l'infrastructure physique de notre centre et réduira notre empreinte environnementale, mais il nous permettra également de poursuivre notre mission de promotion de la santé, du bien-être et de l'inclusion de tous les membres de notre collectivité. »

Cheryl Johnson, directrice des opérations, YMCA de Bay St. George

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 301 197 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 80,7 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 208 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme BCVI lance un troisième cycle de présentation de demandes à partir du 1 er août 2024 pour des projets de rénovation de petite et moyenne envergure dont les coûts admissibles se situent entre 100 000 $ et 2 999 999 $.

août 2024 pour des projets de rénovation de petite et moyenne envergure dont les coûts admissibles se situent entre 100 2 999 999 $. Les demandes visant de grands projets de rénovation dont les coûts admissibles se situent entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars et qui visent à améliorer des bâtiments communautaires ou à construire de nouveaux bâtiments écoénergétiques seront acceptées à compter du 4 septembre 2024.

Les deux périodes de réception de demandes se termineront le 16 octobre 2024 à 15 h, heure de l'Est.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

