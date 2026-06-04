MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - Un nouveau lieu rassembleur et accessible offrant des services essentiels à la collectivité tout en renforçant le soutien aux organismes communautaires de la Métropole verra bientôt le jour à Montréal, grâce à un investissement de plus de 11,3 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du Programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Rachel Bendayan, députée de Outremont et secrétaire parlementaire du premier ministre et Marilou Hudon-Huot, vice-présidente développement et location à la Société de développement Angus.

Ce financement permettra plus précisément de rénover un bâtiment patrimonial afin de le transformer en un espace communautaire moderne et accessible à tous. Ce lieu, dont le nom officiel sera dévoilé au cours des prochains mois, réunira sous un même toit plusieurs organismes communautaires offrant du soutien et des services à la population montréalaise. Ce projet viser à créer un environnement accueillant, fonctionnel et durable où les groupes communautaires pourront s'établir à long terme et mieux répondre aux besoins de la collectivité.

Les travaux prévus comprennent notamment des améliorations majeures afin de rendre le bâtiment entièrement accessible, ainsi qu'une modernisation des infrastructures afin de réduire la consommation énergétique de l'immeuble et d'en assurer la pérennité.

Ce projet générera des retombées importantes pour les Montréalais en offrant un lieu de rencontre, d'entraide et d'accompagnement au cœur de la collectivité. Les citoyens pourront ainsi accéder à des ressources et du soutien adaptés à diverses réalités, notamment en matière d'aide alimentaire, de soutien aux familles, d'intégration sociale et d'accompagnement pour les personnes vivant avec des limitations physiques.

En plus de préserver un bâtiment à valeur patrimoniale, cette initiative contribuera à dynamiser le quartier, à favoriser l'inclusion sociale et à renforcer le réseau communautaire montréalais dans un espace mieux adapté aux besoins d'aujourd'hui et de demain.

Citations

« Je suis très heureuse et profondément émue d'annoncer que notre gouvernement fédéral investira plus de 11,3 millions de dollars pour assurer la pérennité du CPE Alexis-le-Trotteur et créer un nouveau pôle communautaire au cœur du Mile End. Ce projet préservera une institution chère aux familles du Mile End depuis plus de 40 ans et offrira à la communauté un espace moderne, accessible et durable où les citoyens pourront se rassembler, tisser des liens et s'entraider. »

L'honorable Rachel Bendayan, députée de Outremont et secrétaire parlementaire du premier ministre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Ce projet de centre communautaire est né dans un contexte de pression immobilière et de fragilisation des usages communautaires. La décision du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) de se départir de l'immeuble abritant le CPE Alexis-le-Trotteur, présent dans le quartier depuis plus de 40 ans, nous a donné l'opportunité de l'acquérir, assurant que le CPE demeure sur les lieux tout en nous permettant de développer un centre communautaire pour répondre aux besoins du territoire. Nous sommes très reconnaissants des efforts fournis par l'honorable Rachel Bendayan et son équipe pour l'octroi de ce financement, qui nous permet de concrétiser ce projet. »

Christian Yaccarini, président et chef de la direction, Société de développement Angus

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit plus de 11,3 M$ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). D'autres partenaires financiers de la Société de développement Angus contribuerons au projet à hauteur de 7,9 M$.

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans destiné à des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'écologie et l'accessibilité des bâtiments communautaires publics existants et la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui servent des communautés à forte nécessité et mal desservies à travers le Canada. Le budget fédéral de 2024 a annoncé un investissement additionnel de 500 millions de dollars pour soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 % des fonds du programme sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

Plan climatique renforcé

Carte des projets de logement et d'infrastructure

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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