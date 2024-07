VILLE DE KAMLOOPS, BC, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Un nouveau système de collecte des eaux pluviales sera installé sur les terres du Centre Chief Louis de Tk'emlúps te Secwépemc afin de renforcer la résilience de la communauté et de protéger les habitats de la faune locale grâce à un investissement de 1 million de dollars du gouvernement fédéral.

Le projet consiste à construire un bassin de rétention naturel qui aidera à gérer les eaux de ruissellement urbaines provenant des terres du Centre Chief Louis de Tk'emlúps te Secwépemc durant les périodes de fortes pluies. En permettant à de grandes quantités d'eau d'entrer et de rester temporairement dans le bassin de rétention, on ralentira le débit des eaux de ruissellement qui se déversent dans la rivière Thompson Sud. La diminution des débits de pointe dans la rivière aidera à prévenir les inondations, à lutter contre l'érosion des berges et à atténuer les risques d'érosion.

L'utilisation de l'infrastructure par le public et les interactions sociales ont été mises au cœur de la conception de ce projet visant à accroître la capacité de la communauté à gérer les eaux pluviales. De nouvelles caractéristiques seront ajoutées autour du périmètre, dont des sentiers, des panneaux d'interprétation et des bancs, afin de permettre au grand public de se familiariser avec cette nouvelle infrastructure riveraine.

« Renforcer la résilience en aménageant des infrastructures naturelles permet de protéger non seulement nos collectivités, mais aussi nos écosystèmes naturels. La construction de ce nouveau bassin de rétention permettra d'atténuer les répercussions courantes de l'urbanisation en ralentissant l'écoulement des eaux de ruissellement lors de fortes précipitations, ce qui aidera à prévenir de futures inondations. Notre gouvernement s'est engagé à soutenir les priorités en matière d'infrastructures locales qui permettent de protéger les Canadiens contre les effets des changements climatiques. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

« Nous sommes très reconnaissants de ces investissements dans le projet d'aménagement d'une infrastructure verte de pointe, durable et résistante aux changements climatiques de Tk'emlúps te Secwépemc. Le projet de gestion des eaux pluviales de Tk'emlúps te Secwépemc soutient les nouveaux développements sur les terres du Centre Chief Louis grâce à une approche d'infrastructure verte qui permet d'unir l'environnement naturel et les espaces publics. L'installation aidera à protéger la rivière Thompson Sud contre les impacts de l'urbanisation en permettant l'amélioration de la qualité des eaux de ruissellement, en prévenant les inondations, en atténuant les risques d'érosion et en fournissant un habitat pour la faune locale. La gestion intégrée des eaux pluviales est un élément significatif d'une approche holistique plus vaste que TteS adopte en tant que gardiens de l'environnement. Il est crucial de respecter la terre, l'eau, l'air et chaque personne pour établir de bonnes relations dont nous profitons tous et grâce auxquelles nous nous épanouissons. »

Kúkpi7 (cheffe) Rosanne Casimir

Le gouvernement fédéral investit 1 000 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN) et la Nation de Tk'emlups te Secwepemc fournit 400 000 $.

Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets dans le cadre desquels on utilise des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, atténuer les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et les habitats fauniques, et améliorer l'accès à la nature pour les Canadiens.

Parmi les infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres des rues, les terres humides, les digues vivantes, les rigoles de biodégradation et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides intègrent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, on trouve les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets dirigés par des Autochtones.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

