Le gouvernement fédéral investit dans l'amélioration écoénergétique et la rénovation d'un centre communautaire à Edmonton

EDMONTON, AB, le 6 août 2026 /CNW/ -- Des travaux d'amélioration écoénergétique et de rénovation seront effectués au bâtiment de la Sherbrooke Community League grâce à un investissement fédéral de 823 122 $ dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le projet de rénovation consiste à accroître l'efficacité énergétique de l'installation, à réduire son empreinte climatique, à aménager un refuge d'urgence fiable et à rendre les lieux plus accessibles. Les améliorations énergétiques comprendront une meilleure isolation grâce à une importante rénovation de l'enveloppe du bâtiment, le remplacement du système au gaz naturel par de nouveaux systèmes de chauffage et de climatisation électriques, l'installation d'un chauffe-eau à thermopompe, ainsi que l'installation de panneaux solaires pour compenser une partie de la consommation d'électricité. En plus d'améliorer l'accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant, on ajoutera des dispositifs de sécurité incendie visuels et conviviaux, et on installera de nouveaux revêtements de sol et des panneaux d'orientation plus grands.

Construit en 1956, le bâtiment de la Sherbrooke Community League est entretenu et géré par les membres de la communauté depuis plus de 77 ans. Ce carrefour historique, situé dans un quartier en pleine croissance, offre notamment une patinoire, des équipes sportives et des activités organisées, ainsi que la location de salles. Grâce aux travaux d'amélioration qui seront effectués, l'installation pourra continuer à offrir des services fiables grâce à des adhésions abordables, ainsi qu'à des événements et à des activités de loisirs qui unissent la communauté.

Citations

« La Sherbrooke Community League a longtemps été un lieu de rassemblement pour les résidents des quartiers du nord-centre d'Edmonton. Notre gouvernement est fier de soutenir ce projet, qui créera un espace communautaire plus durable, accessible et résilient tout en garantissant que la League pourra continuer à servir les familles d'Edmonton pendant de nombreuses années.»

L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Cet investissement dans notre centre communautaire, réalisé dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, est avant tout un investissement dans les personnes qui s'y rassemblent chaque jour. Depuis des générations, notre bâtiment est un lieu où les voisins se rencontrent, les enfants jouent, les familles célèbrent des moments importants, les bénévoles donnent de leur temps et les résidents se réunissent en cas de besoin. Ces améliorations contribueront à faire en sorte que notre installation demeure accueillante, accessible, écoénergétique et résiliente pour les décennies à venir. Les améliorations prévues permettront de réduire les coûts d'exploitation, de diminuer notre empreinte environnementale et de renforcer notre capacité à servir de lieu de rassemblement fiable et de refuge d'urgence lorsque notre communauté en a le plus besoin. »

Catherine Jevic, présidente, Sherbrooke Community League

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 823 122 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Un investissement additionnel de 500 millions a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 % des fonds du programme sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

Le financement du projet est assujetti à la négociation et à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le ou les bénéficiaires.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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