MISE À JOUR -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Marathon

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MARATHON, ON, le 6 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord, et de Rick Dumas, maire de la ville de Marathon.

Date : 7 août 2026



Heure : 9 h (HE)





Lieu : Hôtel de ville

4, promenade Hemlo

Marathon (Ontario) P0T 2E0

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Jaimie Glaister, Coordonnatrice administrative de la direction et greffière adjointe, The Corporation of the Town of Marathon, 807-229-1340, poste 2237, [email protected]