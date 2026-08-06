Bâtir un Canada fort en investissant dans une infrastructure culturelle à Lunenburg

LUNENBURG, NS, Aug. 6, 2026 /CNW/ -- Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

À cette fin, la députée Jessica Fancy et l'honorable Karina Gould ont annoncé un financement fédéral pouvant atteindre 6,2 millions de dollars pour la revitalisation de la Lunenburg Opera House dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Ce projet consiste à transformer la Lunenburg Opera House, un bâtiment de cinq étages, en une salle de spectacle moderne, accessible et écoénergétique, tout en préservant son caractère historique en tant que monument culturel.

Les systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, d'électricité, de plomberie et de sécurité seront modernisés, et l'enveloppe du bâtiment sera améliorée grâce à l'installation de matériaux d'isolation à haute efficacité et de systèmes énergétiques performants. L'accessibilité du bâtiment sera améliorée grâce à l'installation d'un ascenseur et à la reconfiguration de l'entrée principale afin d'assurer un accès sans obstacle. Le projet vise également à renforcer l'intégrité structurale du bâtiment et à améliorer des commodités essentielles, comme les toilettes et l'éclairage. Les finitions intérieures patrimoniales seront également restaurées.

Une fois les travaux terminés, le bâtiment de la Lunenburg Opera House sera plus écoénergétique, plus durable à long terme et offrira un espace communautaire et de spectacle entièrement accessible à plusieurs niveaux, ce qui permettra de soutenir des programmes culturels toute l'année.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes permet de construire les infrastructures dont les Canadiens dépendent chaque jour. L'investissement annoncé aujourd'hui pour la Lunenburg Opera House permettra de préserver ce monument historique et d'offrir à la collectivité un espace accessible consacré aux arts et à la culture pendant de nombreuses années. »

Jessica Fancy, députée de South Shore-St. Margarets

« Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord bâtir des collectivités fortes. Une fois ce projet terminé, la Lunenburg Opera House contribuera à renforcer la collectivité en accueillant des événements culturels qui rassembleront les gens et stimuleront l'économie locale. »

L'honorable Karina Gould, députée de Burlington

« La Lunenburg Folk Harbour Society est ravie de bénéficier de cet investissement majeur pour une infrastructure culturelle dont Lunenburg a grandement besoin. Une fois entièrement restaurée, la Lunenburg Opera House deviendra un centre des arts de la scène de premier plan et un carrefour communautaire dynamique, prêt pour le siècle à venir, qui contribuera grandement à la vie culturelle et à l'économie de la rive sud de la Nouvelle‑Écosse. »

Tom McFall, président du Lunenburg Opera House Restoration Committee et vice-président de la Lunenburg Folk Harbour Society

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 6 227 997 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, qui sera versé par les agences de développement régional du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure communautaire ayant des impacts locaux; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Les demandeurs autochtones et territoriaux peuvent soumettre un projet prêt à être mis en œuvre dans le cadre du volet de prestation directe jusqu'au 12 août 2026.

Le financement du projet est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire.

Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale, le cas échéant.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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