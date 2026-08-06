/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Edmonton/

EDMONTON, AB, Aug. 5, 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, et Catherine Jevic, présidente de Sherbrooke Community League.

Date : Le jeudi 6 août 2026



Heure : 17 h 45 HAR



Lieu : Sherbrooke Community League

13008 122 Avenue NW

Edmonton, AB T5L 3A1

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Catherine Jevic, Présidente, Sherbrooke Community League, 780-902-1570, [email protected]