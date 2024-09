SUDBURY, ON, le 4 sept. 2024 /CNW/ - On effectue des travaux à la Place Tom Davies afin d'y aménager le carrefour culturel de la Place Tom Davies, un lieu vert et inclusif, grâce à un investissement de plus de 25 millions de dollars du gouvernement fédéral. Le financement fédéral provient du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et du Programme de développement du Nord de l'Ontario (PDNO).

Cette annonce a été faite par la députée Viviane Lapointe, le député Marc G. Serré et le maire Paul Lefebvre. Une fois construit, le carrefour abritera la Galerie d'art de Sudbury, la Sudbury Multicultural Folk Arts Association et la nouvelle bibliothèque centrale. L'installation sera un lieu communautaire unique et stimulant où l'on offrira aux résidents divers services culturels et éducatifs dans un lieu centralisé et pratique, et où l'on soutiendra l'engagement de la Ville en matière d'accessibilité, de durabilité environnementale, de multiculturalisme, d'autochtonité, d'inclusion sociale et de culture.

Ces travaux de rénovation, financés dans le cadre du programme BCVI, visent à mettre en valeur les caractéristiques uniques de l'installation existante et à rendre le lieu entièrement accessible. Le centre sera équipé d'aires de repos avec sièges, de systèmes de guidage tactiles, de stations de recharge pour les appareils de mobilité, ainsi que d'un système d'annonces vocales pour l'identification des étages. On installera également des dispositifs d'éclairage à DEL écoénergétiques, de même que de meilleurs matériaux d'isolation pour minimiser les pertes de chauffage et de refroidissement.

Les fonds alloués par FedNor qui ont été annoncés aujourd'hui ont servi à financer les coûts de planification, de conception et d'ingénierie en lien avec ce futur espace public transformateur. Ces fonds proviennent du Programme de développement du Nord de l'Ontario, dans le cadre duquel FedNor investit dans des projets menés par des municipalités, des Premières Nations et d'autres organisations et institutions qui soutiennent le développement économique communautaire, la diversification, la création d'emplois et l'autonomie des collectivités du Nord de l'Ontario.

Citations

«Ce financement de 25 millions de dollars est un investissement essentiel dans notre centre-ville, nos arts et notre culture. C'est aussi un investissement majeur dans notre économie future et dans la revitalisation de notre centre-ville. Le centre culturel sera un espace de rassemblement qui favorisera l'art, la culture, la technologie, la connaissance et l'innovation. Cet investissement concerne également la croissance économique et le développement de la communauté. La rénovation et la construction du carrefour créeront de nombreux emplois à court terme et, une fois terminées, elles continueront de soutenir notre économie locale en attirant des touristes, des événements culturels et des entreprises à Sudbury.»

Viviane Lapointe, députée de Sudbury, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En offrant un lieu accessible et contemporain pour les arts, l'information et la technologie, le Centre culturel de Sudbury sera une destination clé dans le Grand Sudbury. Il améliorera l'économie locale et le tourisme, et constituera un lieu accueillant pour tous les visiteurs. »

Marc G. Serré, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et de la ministre des Langues officielles, et député de Nickel Belt

« Le projet de carrefour culturel de la Place Tom Davies représente une occasion de transformation pour notre collectivité. Il nous permet de créer une destination culturelle unique qui reflète notre esprit dynamique. Grâce à l'annonce de financement d'aujourd'hui, non seulement nous revitalisons cet espace, mais nous respectons également notre engagement à l'égard de la durabilité en mettant en place une installation écoénergétique de calibre mondial. Au nom de la Ville du Grand Sudbury, je remercie sincèrement le gouvernement fédéral pour sa généreuse contribution de plus de 25 millions de dollars. Ce soutien est essentiel à notre mission qui consiste à enrichir la vie de nos résidents tout en respectant notre engagement en ce qui concerne la gestion de l'environnement. »

Paul Lefebvre, maire, Ville du Grand Sudbury

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 24 908 530$ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et 275 000 $ dans le cadre du Programme de développement du Nord de l' Ontario .

l' . Le budget total du projet du carrefour culturel s'élève à 65 millions de dollars, ce qui comprend un financement municipal pouvant atteindre 37 millions de dollars fourni par la Ville du Grand Sudbury.

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 29 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 315 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme BCVI lance un troisième cycle de présentation de demandes à partir du 1 er août 2024 pour des projets de rénovation de petite et moyenne envergure dont les coûts admissibles se situent entre 100 000 $ et 2 999 999 $.

août 2024 pour des projets de rénovation de petite et moyenne envergure dont les coûts admissibles se situent entre 100 2 999 999 $. Les demandes visant de grands projets de rénovation dont les coûts admissibles se situent entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars et qui visent à améliorer des bâtiments communautaires ou à construire de nouveaux bâtiments écoénergétiques seront acceptées à compter du 4 septembre 2024.

Les deux périodes de réception de demandes se termineront le 16 octobre 2024 à 15 h, heure de l'Est.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

