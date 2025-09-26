EDMONTON, AB, le 26 sept. 2025 /CNW/ - On procédera à l'amélioration de la structure et de l'efficacité énergétique du bâtiment de la Canora Community League grâce à un investissement de 679 513 $ du gouvernement fédéral.

Le financement servira à rénover le centre communautaire, ce qui comprend l'amélioration du système d'isolation, l'installation d'équipements solaires et ainsi que d'autres améliorations visant à renforcer la résilience climatique.

Les rénovations intérieures comprendront l'élargissement de l'entrée, l'amélioration des toilettes et la pose d'un nouveau revêtement de sol pour améliorer l'accessibilité pour la collectivité. Les améliorations qui seront apportées à l'extérieur comprennent l'amélioration de la signalisation et l'installation d'un système de chauffage géothermique et de panneaux solaires, ce qui permettra de créer des sources d'énergie plus durables, ainsi que de réduire les coûts et les émissions de gaz à effet de serre.

La Canora Community League est un centre établi depuis plus de 50 ans qui dessert une collectivité en croissance et diversifiée. L'établissement propose un éventail de programmes et d'événements, ainsi que des équipements tels qu'une patinoire extérieure, un terrain de basketball et un planchodrome. De plus, les améliorations apportées à la salle permettront d'utiliser le bâtiment comme refuge en cas de catastrophe naturelle ou de panne de courant.

Citations

« Notre gouvernement est fier de soutenir les améliorations apportées au bâtiment de la Canora Community League, puisque les associations comme celle-ci constituent des centres importants pour les familles et les résidents, ici même en Alberta. Alors que les quartiers continuent de croître et de se diversifier, ces améliorations permettront d'assurer de manière durable la sécurité, l'accessibilité et la mise en œuvre des services pour la collectivité de Canora pendant de nombreuses années. »

L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies



« La collectivité de Canora attend avec impatience les améliorations qui seront apportées à la salle communautaire. Ces améliorations modifieront l'apparence de la salle, la rendant plus accueillante et à l'image des caractéristiques dynamiques de notre quartier. En atteignant l'objectif de carboneutralité, la salle communautaire sera en mesure de répondre aux besoins changeants des résidents à l'avenir. Cette réalisation permettra de réduire les pressions financières sur les membres tout en garantissant que l'installation demeure une ressource sûre et fiable en cas d'urgence. »

Joanne Heft, présidente, Canora Community League

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 679 513 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la Canora Community League fournit 169 533 $.

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 100% et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50,6 tonnes.

une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50,6 tonnes. Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

