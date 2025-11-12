EDMONTON, AB, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Les changements qui touchent le système commercial mondial créent de grandes perturbations et de l'incertitude chez les Canadiens. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit également changer.

Le Budget de 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie - qui dépend d'un seul partenaire commercial - en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Ce budget propose un plan pour donner lieu à des investissements de l'ordre de 1 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Dans le cadre de ce plan, le Canada donnera plus à sa population que ce qu'aucun gouvernement étranger ne pourra lui enlever. C'est un plan pour bâtir un Canada fort.

Au cœur de ce plan se trouve la construction : celle de grandes infrastructures, celle de milliers de logements supplémentaires et celle de communautés fortes. À cette fin, le gouvernement du Canada a lancé Maisons Canada, qui aidera à doubler le rythme de la construction résidentielle dans les 10 prochaines années pour accroître l'offre de logements, et ce, parallèlement à d'autres mesures. L'agence va également transformer la collaboration entre les secteurs public et privé et utiliser des méthodes de construction modernes afin de catalyser l'émergence d'une nouvelle industrie canadienne du logement. Cette nouvelle agence fédérale permettra de construire des logements abordables à grande échelle, notamment des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et communautaires, ainsi que des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Maisons Canada prend des mesures audacieuses pour répondre aux défis auxquels les Canadiens sont confrontés.

Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Transports et du Commerce interne, a annoncé que Maisons Canada accepte maintenant les demandes de qualification (DDQ) pour le réaménagement d'une partie de la propriété du Coin nord-est du Village à Griesbach, un site de premier choix priorisé pour une approche de construction directe utilisant des méthodes de construction modernes en vue d'offrir rapidement des logements abordables à Edmonton.

Le Coin nord-est du Village à Griesbach est la dernière partie du site à être réaménagée dans la communauté qui comptera en tout 2 400 logements, en plus des 5 300 déjà disponibles dans le Village. Deux parcelles situées dans la partie nord-est sont réservées au projet de construction directe afin de construire 355 logements. Le Village à Griesbach accueille déjà des programmes de logements abordables mis en œuvre par des organisations comme la Métis Capital Housing Corporation et HomeEd, ce qui renforce son rôle central pour les solutions de logement inclusives.

Maisons Canada transformera la collaboration entre les secteurs public et privé et mettra en œuvre des méthodes de construction modernes, pour catalyser l'émergence d'une industrie canadienne du logement plus productive. Elle tirera parti de terres publiques, offrira des mesures financières incitatives souples, attirera des capitaux privés, facilitera la réalisation de grands projets et soutiendra les fabricants modernes pour la construction des logements dont les Canadiens ont besoin.

L'année qui vient de s'écouler a révélé les limites de l'indépendance économique du Canada. Le budget de 2025 s'attaque de front à ce défi. Notre plan consiste à prendre le contrôle et à bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Notre plan consiste à bâtir un Canada fort.

Citations

« Maisons Canada marque un tournant dans la manière dont nous fournissons des logements abordables au Canada. En combinant des investissements audacieux, des méthodes de construction novatrices et des partenariats stratégiques, nous ne faisons pas que bâtir des maisons, nous bâtissons des communautés. Le Village à Griesbach est un bon exemple de cela. Tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, méritent d'avoir un logement accessible, durable et construit pour l'avenir. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Cet investissement à Edmonton va au-delà de la simple construction de logements : il s'agit de bâtir des communautés inclusives où chacun a une chance équitable de s'épanouir. Le Village à Griesbach est un modèle qui montre comment nous pouvons utiliser les terres fédérales pour accélérer la construction de logements abordables et soutenir les organisations locales qui font déjà une grande différence. »

-- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Maisons Canada donne des résultats concrets pour les Canadiens. Le projet Village à Griesbach montre comment le leadership fédéral, la construction novatrice et les partenariats communautaires peuvent s'associer pour créer des logements abordables qui répondent aux besoins des familles à Edmonton et dans tout le pays. »

-- Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Transports et du Commerce interne

« Le projet du Village à Griesbach vise à créer des possibilités et à renforcer la communauté. En priorisant cette parcelle pour la construction directe, nous accélérons le rythme de la construction et faisons en sorte que des familles d'Edmonton bénéficieront d'un accès à des logements abordables, durables et construits pour l'avenir. »

--Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

Produit connexe

Document d'information : Maisons Canada accélère la construction de logements abordables à Edmonton

Faits en bref

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale canadienne chargée d'accroître l'offre de logements abordables. En tirant parti des terrains publics, d'outils financiers souples et de méthodes de construction modernes, l'agence catalyse une industrie de la construction résidentielle novatrice et plus productive.

Maisons Canada a déjà lancé une demande de qualification (DDQ) pour l'aménagement du site Arbo Downsview, à Toronto.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à une série de mesures proposées cette année pour rendre la vie des Canadiens plus abordable et doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie, entre autres l'annulation de la tarification du carbone pour les consommateurs, l'élimination de la TPS sur les logements neufs d'une valeur maximale de 1 million de dollars pour les acheteurs d'un premier logement et le lancement de Maisons Canada.

Lien connexe

Maisons Canada

Demande de qualifications - Concepteur-constructeur pour le projet de Maisons Canada Griesbach Multifamilial

Demande de qualifications - Concepteur-constructeur pour le projet de Maisons Canada Griesbach Maisons en Rangee

