OTTAWA, ON, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Cinq collectivités de l'Ontario bénéficieront d'un investissement fédéral combiné de plus de 310 000 $ pour des projets de transport actif et de transport en commun en milieu rural.

Le financement alloué aux cantons de South Glengarry et de Warwick soutiendra des plans de transport actif et des études de faisabilité. Les cantons élaboreront des plans détaillés sur l'avenir des itinéraires pour les piétons, les cyclistes et les véhicules non motorisés au sein de leurs collectivités. Les plans comprendront également des stratégies de promotion et de sensibilisation aux avantages qu'il y a à se déplacer tout en restant actif.

Le financement alloué à Whitby permettra de joindre un plus grand nombre de personnes grâce au mois du cyclisme de la Municipalité, une initiative annuelle qui a lieu en juin et qui vise à inciter les membres de la collectivité à se déplacer à vélo, à acquérir de nouvelles compétences et à s'amuser.

Le financement alloué au canton de King permettra de financer le marquage de la chaussée et la signalisation pour les piétons et les cyclistes qui se rendent à la gare King City du réseau GO. Des mesures de sécurité seront également mises en place pour permettre aux piétons de traverser la rue Keele en toute sécurité. Cela comprend entre autres le marquage de la chaussée, ainsi que l'installation d'un nouveau feu de circulation et de panneaux d'avertissement.

Enfin, le financement alloué au comté de Bruce permettra de cartographier la demande et la nécessité de créer un réseau de transport en commun dans le comté. Les résultats de l'étude des besoins et de faisabilité orienteront les mesures à court, à moyen et à long terme visant à accroître le nombre d'options de transport en commun.

Citations

« Nous sommes fiers de soutenir ces cinq projets qui soutiendront le transport dans cinq collectivités et aideront les gens à se déplacer plus facilement, de manière plus sûre et plus saine. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Produits connexes

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 260 920 $ dans quatre projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) et 50 000 $ dans un projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR). La liste complète figure dans le document d'information ci-joint.

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. Les investissements dans les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, renforcer l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, veiller à ce que chacun ait accès aux mêmes services et aux mêmes possibilités, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement fédéral investit

Le FSTCR permet d'aider les Canadiens vivant dans des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement au sein de leurs collectivités. Il soutient le développement de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Le volet Projets de planification et de conception du FSTCR accepte de manière continue des soumissions. Dans le cadre de ce volet, les candidats admissibles peuvent recevoir une subvention allant jusqu'à 50 000 $ pour soutenir les projets des collectivités visant à planifier et à concevoir une solution de transport en commun nouvelle ou élargie pour leur collectivité. Parmi les activités admissibles dans le cadre des Projets de planification et de conception, on peut citer l'évaluation des itinéraires et des modes de déplacement, les études de faisabilité, la mobilisation du public et des intervenants, ainsi que les sondages.

Un minimum de 10 % du financement du FSTR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes zones métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones. Visitez le site Logement, Infrastructures et Collectivités Canada pour en savoir plus.

Liens connexes

