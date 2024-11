OTTAWA, ON, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Huit collectivités de l'Ontario passent de véhicules de transport en commun alimentés au carburant à des autobus électriques à zéro émission grâce à un investissement fédéral de près de 850 000 $.

Les résultats des études de planification guideront chaque collectivité au sujet des éléments clés nécessaires à la transition vers un parc de véhicules à zéro émission, ce qui comprend les étapes relatives à l'achat des autobus électriques et des infrastructures de recharge. Certaines collectivités ont terminé les étude de planification, tandis que d'autres en sont à l'étape préliminaire.

Les activités de planification comprendront la cartographie des itinéraires et l'établissement des horaires, l'identification des infrastructures de recharge requises, l'établissement des processus étape par étape et du calendrier de l'électrification des parcs de véhicules, ainsi que des évaluations de l'adaptation et de la résilience aux changements climatiques.

La liste complète des projets figure dans le document d'information ci-joint.

Citations

« Nous sommes fiers de soutenir ces huit études qui informeront des collectivités de l'Ontario sur la meilleure façon de répondre à leurs besoins en matière de transport en commun tout en réduisant l'impact sur le climat et en soutenant les objectifs de carboneutralité du Canada. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 841 970 $ dans huit projets dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). Les municipalités de Collingwood , Cobourg , Halton Hills , Milton et Chatham -Kent, ainsi que les villes de Kingston , de Thunder Bay et de Windsor fournissent conjointement un montant total de 210 494 $.

, , , et -Kent, ainsi que les villes de , de et de fournissent conjointement un montant total de 210 494 $. Le FTCZE aide les collectivités à passer à des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs du Canada en matière de carboneutralité.

en matière de carboneutralité. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

En 2021, le gouvernement a annoncé un financement important pour le transport en commun qui comprend des milliards de dollars en vue de soutenir les autobus à zéro émission, les solutions de transport en commun en milieu rural, le transport actif et de grands projets visant à accélérer le développement des grands réseaux de transport en commun urbain sur lesquels de nombreux Canadiens comptent tous les jours.

Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement s'est engagé à fournir un financement fédéral pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement s'est engagé à fournir un financement fédéral pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes zones métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones. Visitez le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada pour en savoir plus.

