COMTÉ DU LAC STE. ANNE, AB, le 27 mars 2026 /CNW/ - Six collectivités rurales de l'Alberta entreprendront des projets d'achat et de planification pour le transport en commun grâce à un investissement fédéral de 730 538 $ dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR).

Dans le comté de Lac Ste. Anne, le financement servira à acheter un minibus pour l'association communautaire métisse de Lac Ste. Anne. Ce minibus permettra d'offrir des services de transport en commun à la demande aux aînés de la région. Le financement permettra également de faire deux autres acquisitions pour le transport en commun dans la province : deux véhicules électriques et des bornes de recharge pour la Nation crie de Kehewin, afin d'améliorer le transport sur la réserve et les déplacements des résidents souhaitant obtenir des soins de santé dans d'autres municipalités, ainsi qu'une fourgonnette accessible pour la Edson Senior's Transportation Society, afin de garantir aux aînés et aux personnes en situation de handicap un accès fiable aux services essentiels.

À Medicine Hat, le financement servira à élaborer un plan de mise en œuvre pour soutenir la prestation de services locaux de transport adapté, afin d'en garantir l'efficacité et la rentabilité. Les autres projets de planification du transport en commun comprennent la réalisation d'études des besoins et de faisabilité pour Tribal Chief Ventures Inc. et la Municipalité de Vegreville.

Le FSTCMR soutient des projets qui améliorent l'accès au transport en commun en vue d'aider les résidents des collectivités rurales, éloignées, autochtones et nordiques à mener leurs activités quotidiennes. En permettant d'accroître la disponibilité et la fiabilité des options de transport en commun, le FSTCMR contribue à bâtir des collectivités plus fortes et mieux reliées dans tout le pays.

Citations

« Des services de transport en commun fiables sont essentiels pour bâtir des collectivités fortes et bien reliées. Ces investissements aident les collectivités rurales et autochtones de l'Alberta à améliorer l'accès aux services, à créer des options de transport plus inclusives et à veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. En soutenant à la fois la planification du transport en commun et l'acquisition de nouveaux véhicules, nous proposons des solutions pratiques qui répondent aux besoins locaux et renforcent les collectivités à long terme. »

L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et députée d'Edmonton-Centre

« Le minibus desservira les membres de la communauté métisse de Lac Ste. Anne qui vivront dans le nouveau complexe de logements pour aînés Otâ Wîkitâhk, qui ouvrira ce printemps, ainsi que les membres qui résident dans l'établissement de Lac Ste. Anne et les environs. Être en mesure d'offrir des options de transport accessible à nos résidents pour qu'ils puissent se rendre à des rendez-vous médicaux et à l'épicerie, et pour qu'ils puissent participer à des rassemblements communautaires et à des sorties culturelles est une autre façon de soutenir notre communauté. Nous remercions le gouvernement du Canada pour cet investissement dans notre communauté. »

Tracy L. Friedel, présidente, association communautaire métisse de Lac Ste. Anne

« Le service de transport adapté de Medicine Hat est crucial pour de nombreux résidents puisqu'il leur offre un moyen de transport essentiel pour se rendre à leurs rendez‑vous médicaux, au travail et à leurs cours, ainsi que pour participer à des activités sociales et culturelles. Un plan bien conçu pour mettre en œuvre les recommandations de la récente étude sur le transport adapté de la Ville permettra d'accroître l'efficacité et d'offrir un service équitable et accessible aux usagers. La Ville remercie le gouvernement du Canada pour son soutien à cet important projet dans le cadre du volet Projets de planification et de conception du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR).

Gordon Dykstra, gestionnaire des services de transport en commun, Ville de Medicine Hat

Produit connexe

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit au total 730 538 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR) et la contribution des bénéficiaires s'élève à un total de 102 602 $.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'une entente de contribution.

Le FSTCMR soutient un éventail de modèles de transport en commun, notamment le transport en commun à itinéraire fixe, le transport en commun à itinéraire flexible, le transport en commun à la demande, les navettes communautaires et la mobilité en tant que service. En plus de soutenir le matériel roulant, il finance également les infrastructures fixes qui améliorent l'accès aux services de transport en commun.

Un minimum de 10 % du FSTCMR est alloué à des projets qui bénéficient aux populations et aux collectivités autochtones.

Le FSTCMR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir un financement pour le transport en commun pour faire en sorte que des services de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures prises par le gouvernement fédéral permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et de soutenir la croissance des collectivités partout au pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail du gouvernement dans la mise en œuvre du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui vise à collaborer avec les intervenants des Prairies pour créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]