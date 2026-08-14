Le gouvernement fédéral investit dans des infrastructures routières cruciales dans les Territoires du Nord-Ouest

INUVIK, NT, le 14 août 2026 /CNW/ -- Un investissement fédéral de 15 millions de dollars effectué dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada va permettre de rendre la route 8 plus sécuritaire et plus fiable.

Les fonds serviront à remplacer trois grands ponceaux vieillissants (ouvrages de franchissement de cours d'eau) de la route Dempster (route 8), qui fait partie du corridor routier Yukon-TNO. Ces travaux contribueront à maintenir des conditions routières sécuritaires, à améliorer la fiabilité de l'infrastructure et à renforcer la résilience à long terme de cet axe de transport essentiel.

La route Dempster représente un corridor de transport vital qui facilite la circulation des personnes, des biens et des services dans le Nord. Le remplacement de ces ponceaux permettra de veiller à ce que le réseau de transport demeure fiable pour les gens et les entreprises des communautés locales, ainsi que pour les voyageurs.

Citations

« Dans les Territoires du Nord-Ouest et dans tout le Nord, notre gouvernement investit dans les infrastructures cruciales qui relient à la fois nos collectivités et nos économies. En remplaçant ces ponceaux de la route 8, nous garantissons des conditions routières plus sûres et plus fiables, ainsi que la résilience à long terme de cet axe de transport essentiel. »

L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest

« La route 8 est un axe de transport crucial qui soutient les collectivités et les entreprises, les services et le transport des biens essentiels dans le Nord. Le remplacement de ces ponceaux vieillissants permettra d'améliorer la sécurité et la fiabilité de cet important corridor, tout en contribuant à garantir sa résilience pendant de nombreuses années. Nous sommes reconnaissants de l'investissement du gouvernement du Canada et de son partenariat continu pour renforcer les infrastructures de transport qui bénéficient aux résidents des Territoires du Nord-Ouest. »

L'honorable Vince McKay, ministre de l'Infrastructure, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 15 millions de dollars pour le projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme Investir dans le Canada.

Le projet consiste à remplacer trois grands ponceaux (ouvrages de franchissement de cours d'eau) de la route Dempster (route 8), qui fait partie du corridor routier Yukon-TNO, aux kilomètres 40.1, 147.0 et 266.1.

Les ponceaux constituent des infrastructures cruciales qui permettent à l'eau de s'écouler en dessous d'une chaussée.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, un total de 36 projets d'infrastructure ont été annoncés dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques dans les Territoires du Nord-Ouest, pour une contribution fédérale totale de plus de 176,5 millions de dollars et une contribution totale de plus de 31,3 millions de dollars provenant des bailleurs de fonds territoriaux, municipaux et autochtones.

Ce volet soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Plan Investir dans le Canada - Bâtir un Canada meilleur

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/rnc-crn-fra.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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