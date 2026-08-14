Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Edmundston

EDMUNDSTON, NB, le 14 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska--Restigouche, de l'honorable Gilles LePage, ministre provincial de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et de Eric Marquis, maire de la ville d'Edmundston.

Date : lundi 17 août 2026



Heure : 11 h (HAA)



Lieu : Salle du Conseil

Hôtel de ville d'Edmundston

7, rue Chem. Canada

Edmundston, Nouveau-Brunswick E3V 1T7

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Mychèle Poitras, Communications, Ville d'Edmundston, (506) 737-6799, [email protected]