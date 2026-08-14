Bâtir un Canada fort : Investir dans les infrastructures de transport à North Bay

NORTH BAY, ON, le 14 août 2026 /CNW/ -- Le transport en commun et le transport actif permettent aux collectivités en croissance de rester bien reliées, soutiennent les économies locales et offrent un accès abordable et fiable aux emplois, aux services et aux possibilités.

Grâce à un investissement total de plus de 1,9 million de dollars dans les modes de transport actifs, North Bay franchit une étape importante en matière de transport actif et de sécurité routière. Ce financement permettra de financer la reconstruction et le réalignement de l'intersection du chemin Trout Lake et de l'avenue Laurentian, qui est l'un des endroits de la ville où le nombre d'accidents est le plus élevé. Le projet comprend la modernisation des feux de signalisation, la création de nouveaux passages polyvalents pour piétons et cyclistes, des pistes cyclables, ainsi que l'amélioration des dispositifs de signalisation directionnelle, avec des panneaux et des bancs. Ce projet renforcera les réseaux de transport actif, améliorera l'accès aux destinations clés et favorisera des modes de transport durables pour les résidents de tous âges et de toutes capacités.

North Bay et le Canada investissent conjointement 1,9 million de dollars supplémentaires, dans le cadre de l'engagement de financement de base sur dix ans annoncé précédemment au titre du Fonds pour le transport en commun du Canada. Cet investissement permettra la remise en état de trois bus diesel, la réalisation d'une étude d'optimisation de la signalisation directionnelle visant à améliorer l'accessibilité et la circulation, ainsi que l'installation de cinq nouveaux passages piétons équipés de feux de signalisation. Ensemble, ces projets contribueront à mettre en place des infrastructures de transport plus sûres, plus accessibles et plus durables dans toute la collectivité.

Il convient également de noter que l'ouverture du nouveau centre récréatif et communautaire est prévue pour le 21 août 2026. Cet établissement moderne et accessible comprendra deux patinoires, une piste de marche, une grande salle communautaire et 14 vestiaires afin de permettre la pratique d'activités récréatives à l'intérieur et à l'extérieur tout au long de l'année. Ce projet bénéficie d'un financement fédéral de plus de 35 millions de dollars provenant du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs et du volet communautaire du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Citations

« Disposer d'un transport en commun fiable et de modes de transport actifs sécuritaires aide à relier les gens à leur lieu de travail, ainsi qu'aux possibilités et aux services qui leur sont offerts. Grâce à ces investissements, nous soutenons une amélioration cruciale des infrastructures à North Bay, afin de renforcer la sécurité, l'accessibilité et la mobilité, tout en contribuant à bâtir une collectivité plus durable et mieux connectée pour de nombreuses années. »

Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée d'Ajax

« Notre gouvernement s'engage à rendre les déplacements des Canadiens au sein de leurs communautés plus faciles et plus sûrs. Ces investissements à North Bay permettront d'améliorer les liens de transport actif, de renforcer les infrastructures de transport en commun et de contribuer à la création d'un réseau de transport plus accessible et plus inclusif, tant pour les résidents que pour les visiteurs. »

Pauline Rochefort, députée de Nipissing--Timiskaming

« Ce financement nous aidera à rendre une intersection très achalandée plus sûre pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes, tout en améliorant notre réseau de transport en commun. Nous apprécions le soutien du gouvernement du Canada à ces projets ainsi que l'investissement qu'il réalise à North Bay. Il s'agit d'améliorations concrètes qui feront une différence pour les résidents dans leurs déplacements quotidiens au sein de notre collectivité. »

Peter Chirico, maire de la Ville de North Bay

Produits connexes

Document d'information : Bâtir un Canada fort : Investir dans les infrastructures de transport à North Bay

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 155 640 $ dans ce projet réalisé dans le cadre du Fonds pour le transport actif. La contribution de la Ville de North Bay s'élève à 770 426 $.

Le FTA permet de soutenir des projets qui visent à construire ou à élargir des réseaux de sentiers, de trottoirs, de pistes cyclables et de chemins afin d'offrir aux Canadiens des options plus abordables, plus vertes et plus saines de se déplacer au sein de leur collectivité en marchant, à vélo et en utilisant des moyens à propulsion humaine ou des aides à la mobilité hybrides comme les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui profitent aux populations et aux communautés autochtones.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Le gouvernement fédéral investit 820 000 $ au titre du financement de base pour trois projets, ce qui, une fois combiné au financement effectué par de North Bay, porte l'investissement total à environ 1 950 000 $.

La Ville de North Bay recevra un montant pouvant aller jusqu'à 4 005 900 $ sur dix ans à compter d'avril 2026 dans le cadre du Fonds pour le transport en commun du Canada.

Le volet Financement de base du FTCC offre un soutien prévisible et à long terme aux collectivités canadiennes qui disposent déjà d'un réseau de transport en commun. Ce fonds contribue à améliorer l'accessibilité et la fiabilité du transport en commun, encourage les modes de transport plus propres, facilite un meilleur accès aux services essentiels et aux possibilités économiques pour les Canadiens, et favorise la durabilité environnementale ainsi que le bien-être social.

Le gouvernement fédéral effectue des investissements générationnels dans les infrastructures dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF), qui prévoit 51 milliards de dollars sur 10 ans à compter de 2026-2027, puis 3 milliards de dollars par année par la suite, afin de soutenir un large éventail de projets d'infrastructure publique favorisant la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques.

Le FTCC et le FBCF, dont les objectifs sont similaires, servent à investir dans les infrastructures qui favorisent la construction d'un plus grand nombre de logements abordables et renforcent les collectivités, en plus de stimuler l'activité économique et de créer de nouveaux emplois dans les métiers spécialisés.

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité de bâtiments communautaires existants et la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles qui répondent aux besoins des communautés mal desservies et ayant des besoins importants partout au Canada. Le budget de 2024 contenait l'annonce de 500 millions de dollars additionnels pour soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du BCVI jusqu'en 2029.

Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Fonds pour le transport en commun du Canada

Fonds pour le transport en commun du Canada

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Fonds pour bâtir des collectivités fortes

https://logement-infrastructure.canada.ca/bcsf-fbcf/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Bureau du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Gord Young, Officier des communications, [email protected], 705-474-0400, poste 2505