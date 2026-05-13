LAVAL, QC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Après plusieurs affaissements de terrain survenus au cours des dernières années, Laval entame un chantier d'envergure pour stabiliser les rives du boulevard des Mille-Îles et sécuriser cet axe routier emblématique. Réalisé grâce à un investissement de plus de 25,3 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, ce projet, dont le coût des différentes phases est estimé à plus de 80 millions de dollars, permettra de renforcer durablement la résilience de cette infrastructure essentielle face à l'érosion et aux phénomènes climatiques extrêmes.

Plus précisément, le projet annoncé s'étend sur 9,5 kilomètres, entre l'autoroute 25 et la pointe est de l'île de Laval. Il vise à stabiliser la rive du boulevard des Mille-Îles tout en préservant la qualité écologique du secteur. Concrètement, les travaux permettront d'assurer la stabilité des berges sur plus de sept kilomètres du boulevard des Mille-Îles, en bordure de rive.

Situé à la pointe est de Laval, le boulevard des Mille-Îles longe un corridor écologique reconnu pour la richesse de ses habitats fauniques et floristiques. Il constitue également l'un des tracés fondateurs de l'île Jésus. Très fréquenté par les cyclistes, ce parcours riverain figure parmi les itinéraires les plus appréciés de Laval. Le projet prévoit des aménagements sécuritaires et conviviaux pour la marche et le vélo, favorisant la mobilité active dans le secteur.

Ce grand chantier, l'un des plus importants réalisés par la Ville de Laval pour assurer la pérennité de ses infrastructures riveraines, sera réalisé par phases afin de limiter les impacts sur la circulation et la vie quotidienne de la population. Les travaux de conception et les études environnementales nécessaires à l'obtention des autorisations ministérielles et des communautés des Premières Nations sont déjà en cours, et les premières interventions en chantier devraient débuter en 2027 pour s'échelonner sur environ six ans.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures qui aident à protéger les Canadiens et les Canadiennes contre les risques et les effets des changements climatiques. En soutenant la Ville de Laval avec cet important financement fédéral de plus de 25 millions de dollars, le gouvernement du Canada contribue concrètement à sécuriser cet axe routier vital et à le protéger des événements climatiques extrêmes, tout en préservant un corridor naturel et un patrimoine exceptionnel pour les générations futures. »

Angelo Iacono, député d'Alfred-Pellan, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Le boulevard des Mille-Îles fait partie des tracés fondateurs du territoire lavallois. Sa protection est indissociable de celle du patrimoine, des paysages et de la biodiversité exceptionnelle de la pointe est de l'île. Au cours des dernières années, plusieurs affaissements ont forcé la Ville à intervenir en urgence, pour des travaux totalisant près de 3 millions de dollars. Avec ce projet majeur, nous passons d'interventions réactives à une approche durable, afin d'assurer le maintien de cette infrastructure essentielle et la protection des berges de la rivière. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

Faits en bref

Investir maintenant dans l'adaptation offrira d'importants avantages pour l'ensemble de l'économie plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

Le gouvernement fédéral investit 25 320 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

Le FAAC soutient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou le renforcement des infrastructures publiques existantes, y compris les infrastructures naturelles, qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

À ce jour, plus de 3 milliards de dollars ont été annoncés pour 126 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens.

En 2022, le FAAC a reçu du financement dans le cadre du Le Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada, publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , qui engage 1,6 milliard de dollars en financement fédéral pour aider à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs auxquels sont confrontées les collectivités canadiennes, et a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

, qui engage 1,6 milliard de dollars en financement fédéral pour aider à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs auxquels sont confrontées les collectivités canadiennes, et a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI). La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce : au Centre de soutien climatique , qui propose une aide directe pour répondre aux questions relatives aux infrastructures et au climat; à la Liste d'experts en matière de climat et d'infrastructures, qui permet d'avoir accès à des conseils d'experts pour renforcer les considérations liées au climat dans les projets d'infrastructures publiques et de logement; aux outils et ressources sur le climat largement disponibles et accessibles sur la plateforme Perspectives Climatiques.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

Stratégie nationale d'adaptation du Canada

Plan climatique renforcé

Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures

Carte des projets de logement et d'infrastructure

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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