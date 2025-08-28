LABRADOR CITY, NL, le 28 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour bâtir des logements à grande échelle.

À cette fin, le député Philip Earle, le premier ministre John Hogan et le maire adjoint Mitchell Marsh ont annoncé un investissement conjoint de plus de 5,7 millions de dollars dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) en vue d'étendre les infrastructures essentielles d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales à Labrador City, afin de pouvoir construire plus rapidement davantage de logements. En tout, ces investissements permettront de construire jusqu'à 52 nouveaux terrains à bâtir sur l'avenue Waxwing.

Ce projet est réalisé au titre de l'entente de financement entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador, qui ouvre la voie à la construction d'un plus grand nombre de logements pour soutenir une population en pleine croissance.

Ensemble, nous rendrons les logements plus abordables en tirant parti de la puissance de la coopération public-privé, en stimulant une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

« Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord créer des collectivités fortes. Ces importants investissements à Labrador City permettront de construire davantage de logements. Nous travaillons en partenariat avec Terre-Neuve-et-Labrador pour augmenter l'offre de logements et créer davantage d'options de logement pour les collectivités de toute la province. »

Philip Earle, député de Labrador

« Investir dans les infrastructures municipales, c'est bien plus qu'investir dans les réseaux d'aqueduc et les routes. C'est renforcer les fondements mêmes de nos villes et de nos collectivités. De l'approvisionnement en eau potable à l'adaptation aux changements climatiques, ces projets contribuent à améliorer la vie quotidienne des résidents, à créer des emplois de qualité et à faire en sorte que Terre-Neuve-et-Labrador devienne plus résiliente et plus prospère. »

L'honorable John Hogan, C.R., premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« Investir dans nos infrastructures municipales, c'est protéger la santé des résidents, accroître la résilience de notre ville et investir dans l'avenir de Labrador City. Nous sommes ravis de ce financement qui nous aidera à moderniser les services essentiels, à assurer la salubrité de l'eau potable, à assurer un traitement fiable des eaux usées et à gérer de manière durable les eaux pluviales. À ce moment crucial où la croissance et le développement sont nécessaires à Labrador City, le conseil municipal est plus qu'enthousiaste de voir ces investissements se concrétiser et les possibilités qu'ils offriront à notre collectivité. »

Belinda Adams, mairesse de Labrador City

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 571 729 $ dans ce projet dans le cadre du volet des ententes provinciales et territoriales du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), tandis que la contribution de la province de Terre-Neuve-et- Labrador s'élève à 2 095 640 $ et que celle de Labrador City s'élève à 2 109 997 $.

s'élève à 2 095 640 $ et que celle de s'élève à 2 109 997 $. Annoncé dans le budget de 2024, le FCIL permettra d'investir jusqu'à 6 milliards de dollars pour la construction et l'amélioration des infrastructures publiques de base, en vue de construire davantage de logements et de densifier les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL est conçu pour aider les collectivités à construire les infrastructures nécessaires pour accroître l'offre de logements et la densité. Le financement peut être utilisé pour des projets visant à améliorer des systèmes liés à l'eau potable, aux eaux usées et aux eaux pluviales, ainsi que pour des initiatives visant à préserver les capacités actuelles, à renforcer la fiabilité des systèmes ou à mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets pour réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie des fonds du FCIL sont destinés à soutenir des priorités provinciales et territoriales à long terme. Pour recevoir le financement, les provinces et les territoires doivent conclure une entente et s'engager à respecter les conditions essentielles à la construction de logements. Lorsque des provinces ou des territoires ne signent pas d'entente, les fonds qui leur étaient en principe destinés sont transférés au volet de prestation directe du FCIL.

Dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL, le financement soutient des projets d'infrastructure importants dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes est maintenant terminée pour ce volet.

Le 22 mars 2025, le gouvernement du Canada a annoncé 25 projets qui recevront du financement dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL en vue de promouvoir la construction de logements dans l'ensemble du pays.

