QUINTE WEST, ON, le 1er déc. 2025 /CNW/ - La Ville de Quinte West prolonge le sentier riverain grâce à un investissement fédéral de 2,1 millions de dollars provenant du Fonds pour le transport actif (FTA) et à une contribution de 1,5 million de dollars de la municipalité.

Annoncé par le député Chris Malette et le maire Jim Harrison, ce prolongement asphalté de 1,7 km favorisera les déplacements sans voiture pour les piétons et les cyclistes entre les parcs Centennial et Bain. Une fois terminé, le sentier comprendra un belvédère, des supports à vélos, des tables de pique-nique accessibles, une station de réparation de vélos, un éclairage solaire et des balises. Des arbres seront plantés pour apporter de l'ombre le long du parcours.

Le projet s'inscrit dans plan de transport actif 2018 de la Ville et soutient les priorités stratégiques du conseil municipal visant à favoriser une collectivité inclusive, connectée et durable. Une fois achevé, le prolongement du sentier fera du secteur riverain de Quinte West un lieu de rassemblement dynamique, où les loisirs, la nature et la communauté se rejoignent pour le plaisir de tous.

« Cet investissement dans le sentier riverain de Quinte permet de prioriser la sécurité des piétons, des cyclistes et des utilisateurs d'aides à la mobilité, tout en étant respectueux de l'environnement et en reliant la communauté aux infrastructures déjà existantes et à celles qui sont planifiées. »

Chris Malette, député de Bay of Quinte

« Grâce au soutien reçu dans le cadre du Fonds pour le transport actif, ce projet permettra de relier le parc Centennial au parc Bain, améliorant ainsi la beauté naturelle et l'accessibilité de notre collectivité. Le nouveau sentier polyvalent offrira un itinéraire agréable aux résidents et aux visiteurs, renforçant ainsi le secteur riverain de Quinte West en tant que destination importante de la communauté. »

Jim Harrison, maire de Quinte West

Le gouvernement fédéral investit 2 160 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution de la ville de Quinte West s'élève à 1 540 000 $.

Le transport actif désigne le déplacement de personnes ou de biens grâce à l'activité humaine. Il comprend notamment la marche, la bicyclette et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui profitent aux populations et communautés autochtones.

Le gouvernement fédéral a également lancé le Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web contient des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des exemples de projets réussis au Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif, la première approche stratégique du pays visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. Il utilise des investissements fondés sur des données et des preuves pour créer de nouveaux réseaux de transport actif et prolonger ceux qui existent, tout en soutenant des options de déplacement équitables et durables.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

