MONTRÉAL , le 28 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à l'inauguration d'un monument commémoratif dédié à Jolène Riendeau, disparue tragiquement en 1999 à l'âge de 10 ans. Cet événement, organisé par Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC), la Ville de Montréal et le Groupe Signature sur le Saint-Laurent, est l'occasion de nous rassembler pour rendre hommage à sa mémoire et renforcer les liens qui nous unissent à la communauté.

Date : Le samedi 29 novembre 2025

Heure : 9h30 [HNE]

Lieu : Maison Saint-Gabriel

2146, place Dublin, Pointe-Saint-Charles

Montréal (Québec) H3K 2A2

Après les allocutions, les médias sont invités à se rendre au monument commémoratif situé près du pont de l'Île-des-Sœurs afin de s'y recueillir et de l'inaugurer. Une période sera allouée à la prise de photos et aux entrevues. Nous vous invitons à prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques variables et à porter des chaussures plates et confortables, appropriées pour un terrain irrégulier.

Merci de confirmer votre présence

