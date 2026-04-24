NEW MINAS, NS, le 24 avril 2026 /CNW/ - Trois régions rurales de la Nouvelle‑Écosse vont mener des études sur le transport en commun afin de mieux répondre aux besoins des résidents grâce à un investissement fédéral de 148 000 $.

Dans la vallée d'Annapolis, la Tidal Transit Authority mènera une étude sur les infrastructures de transport en commun en vue de moderniser ses installations existantes et de permettre l'introduction de véhicules à plus faibles émissions dans son parc. Tidal Transit dessert huit municipalités rurales de la région ouest de la Nouvelle-Écosse, de Weymouth à Grand-Pré.

La Municipalité du comté d'Inverness évaluera l'efficacité de son réseau de transport en commun en collaborant avec des fournisseurs de services de transport, des partenaires et les collectivités afin de déterminer les besoins en matière de transport en commun. L'évaluation portera également sur les changements potentiels au réseau actuel et les possibilités de collaboration.

La Municipalité de Mahone Bay mènera un projet de recherche pour explorer les options de transport à zéro émission pour la municipalité et la région environnante.

Citations

« Tidal Transit s'est engagée à réduire son empreinte carbone grâce à des véhicules à faibles émissions, et cette étude constitue une première étape dans cette direction. En investissant dans le transport en commun en milieu rural, le gouvernement du Canada contribue à bâtir des collectivités plus inclusives et plus résilientes. »

L'honorable Kody Blois, secrétaire parlementaire du premier ministre et député de Kings-Hants

« Cette étude permettra de veiller à ce que les futurs services de transport en commun à Inverness soeint conçus pour répondre aux besoins des usagers de la collectivité. Tous les Canadiens devraient avoir accès à des services de transport en commun fiables, quel que soit leur lieu de résidence. »

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Cape Breton-Canso-Antigonish

« La Municipalité de Mahone Bay souhaite s'assurer que son service de transport en commun répondra mieux aux besoins des résidents des collectivités rurales. Le gouvernement du Canada fait croître l'économie du pays et améliore la qualité de vie des Canadiens grâce à des investissements dans le transport en commun en milieu rural. »

Jessica Fancy, députée de South Shore-St. Margarets

« Ce financement aidera la Tidal Transit Authority à mener à bien les travaux de planification qui lui permettront d'intégrer des véhicules à faibles émissions dans son parc de véhicules. »

Meg Hodges, directrice générale de la Tidal Transit Authority

« Dans un comté rural comme le nôtre, le transport est essentiel, en particulier pour les aînés, les personnes ayant des problèmes de santé, les personnes en situation de handicap, les résidents à faible revenu et les nouveaux arrivants, qui en dépendent le plus. Ce projet nous aidera à cerner les lacunes et à élaborer des solutions concrètes pour que les gens puissent participer à la vie communautaire et avoir accès aux soins et aux services dont ils ont besoin, tout en soutenant les entreprises locales, en renforçant notre main-d'œuvre et en favorisant la croissance de nos collectivités. »

Bonny MacIsaac, préfète de la Municipalité du comté d'Inverness

« En raison de la nature rurale de notre municipalité, nous n'avons pas de système de transport en commun conventionnel. Nos résidents ont des besoins uniques en matière de transport en commun, et nous espérons que cet investissement dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural nous aidera à répondre à ces besoins. »

Suzanne Lohnes-Croft, mairesse de la Municipalité de Mahone Bay

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 148 000 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR).

Le FSTCMR soutient toute une gamme de modèles de transport en commun, notamment les transports à itinéraire fixe, les transports à itinéraire flexible, les transports à la demande, les navettes communautaires et la mobilité en tant que service. En plus de soutenir le matériel roulant, il finance également les infrastructures fixes qui améliorent l'accès aux transports en commun.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le FSTCMR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Meg Hodges, Directrice générale, Tidal Transit Authority, 902-698-1844, [email protected]; Megan Wludyka, Agente principale des communications, Municipalité du comté d'Inverness, 1-866-258-0223, appuyez sur le « 0 », [email protected]; Claire-Louise Osmond, Spécialiste des communications relatives aux projets, Municipalité de Mahone Bay, 902-521-0730, [email protected]