WHITEHORSE, YT, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Les gouvernement fédéral et territorial investissent plus de 4,1 millions de dollars dans la planification et la conception d'un nouveau centre récréatif à Dawson City ainsi que la modernisation des systèmes de ventilation des bâtiments municipaux à Watson Lake.

Le conseil municipal de Dawson City a approuvé le concept préliminaire de conception et le plan de conception fera partie de la soumission relative à la phase de construction du projet. La nouvelle installation permettra d'offrir aux résidents et aux visiteurs une variété de possibilités de conditionnement physique et d'activités tout au long de l'année. Les installations comprendront une patinoire de taille LNH et deux pistes de curling, ainsi que des espaces récréatifs supplémentaires, des bureaux et une cantine.

Le financement servira également à moderniser trois bâtiments municipaux à Watson Lake afin d'y améliorer les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Il s'agit de remplacer les systèmes obsolètes de traitement de l'air par de l'équipement moderne conforme aux normes actuelles, d'installer de nouvelles commandes de ventilation et de moderniser le chauffage et la climatisation des bâtiments pour améliorer la qualité de l'air et l'efficacité énergétique.

Citations

« Il est important que les gens résidant dans le Nord disposent d'installations fiables et modernes pour leurs activités quotidiennes, entre autres leur travail et leurs loisirs. La planification et la conception du centre récréatif de la Ville de Dawson et la modernisation des systèmes de ventilation des bâtiments municipaux de Watson Lake sont des étapes importantes vers l'efficacité énergétique et le bien-être général des résidents de ces collectivités. »

Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est ravi de soutenir de nouveaux projets d'infrastructure à Dawson et à Watson Lake. Les centres récréatifs jouent un rôle important dans la création d'espaces sains et dynamiques où les gens peuvent se rassembler, tisser des liens et rester actifs. Nous remercions le gouvernement du Canada pour le financement et le soutien continu qu'il consacre au Nord. »

Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités, gouvernement du Yukon

« Le centre récréatif de Dawson City est un important projet pour la santé et le bien-être de la communauté et il témoigne d'une collaboration entre la communauté, la municipalité, la Première Nation Tr'ondëk Hwëch'in, le gouvernement du Yukon et le gouvernement fédéral. Nous avons hâte de voir le projet aller de l'avant et remercions tous les participants. »

Paul Robitaille, Directeur du département des parcs et des loisirs de la ville de Dawson

« La Ville de Watson Lake se réjouit de recevoir du financement dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour moderniser les systèmes CVCA de différentes installations. Cet investissement essentiel permettra non seulement d'accroître l'efficacité énergétique de nos bâtiments, mais aussi d'améliorer considérablement la qualité de l'air et le confort de nos résidents. Dans un monde postpandémie, il est plus important que jamais de veiller à ce que nos espaces municipaux soient sûrs et sains pour tous. Ce financement souligne notre engagement à promouvoir une collectivité plus saine. »

Lauren Hanchar, mairesse de Watson Lake

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 275 000 $ dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour le projet de planification du centre récréatif de la Ville de Dawson . La contribution du gouvernement du Yukon s'élève à 425 000$.

pour le projet de planification du centre récréatif de la . La contribution du gouvernement du s'élève à 425 000$. Le gouvernement fédéral apporte également 2 452 000 $ dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour le projet de modernisation du système de chauffage, de ventilation et de climatisation des bâtiments municipaux de Watson Lake .

pour le projet de modernisation du système de chauffage, de ventilation et de climatisation des bâtiments municipaux de . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plusieurs projets ont été annoncés dans le cadre des volets suivants du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada au Yukon : plus de 13 projets d'infrastructure dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, pour une contribution fédérale totale de plus de 25 millions de dollars et une contribution territoriale totale de près de 12 millions de dollars. Plus de 18 projets d'infrastructure dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, pour une contribution fédérale totale de plus de 140 millions de dollars et une contribution territoriale totale de près de 39 millions de dollars. Cinq projets d'infrastructure dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, pour une contribution fédérale totale de plus de 24 millions de dollars et une contribution territoriale totale de plus de 4,6 millions de dollars.

au :

