TESLIN, YT, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit plus de 1,8 million de dollars dans deux collectivités du Yukon afin d'améliorer les infrastructures de prévention des inondations et de créer des espaces communautaires plus verts.

Le financement permettra de restaurer environ 450 mètres du littoral du lac Teslin en mettant en place un enrochement de protection et en plantant des espèces indigènes, ce qui atténuera les risques d'inondation. Cela permettra également de niveler le rivage afin d'y aménager un sentier pédestre avec signalisation pour faciliter l'accès du public. Les travaux permettront de protéger la communauté contre l'érosion continue causée par les crues toujours plus fréquentes en raison du changement climatique.

À Dawson City, le financement contribuera de la même manière à atténuer les inondations de la ferme Tr'ondëk Hwëch'in grâce à la construction d'une berme d'environ 340 mètres et à des arbustes de baies comestibles et d'autres plantes vivaces afin de canaliser les eaux de ruissellement à travers le site de la ferme, ce qui permettra de prévenir l'érosion tout en renforçant la sécurité alimentaire. Le réseau de 1,3 km de sentiers sera également amélioré et prolongé afin de favoriser la sensibilisation de la communauté et l'accès aux terres agricoles.

Un financement supplémentaire à Dawson permettra de créer un espace vert naturel entre l'hôpital local et l'établissement de soins de longue durée, en aménageant un jardin de guérison et en offrant un accès à la nature aux patients, aux résidents et à leurs familles. Le projet comprendra à la fois des jardins en permaculture avec des plantes vivaces et des plates-bandes d'annuelles en Hügelkultur pour la culture de plantes médicinales traditionnelles et de plantes importantes sur le plan culturel, ainsi que des panneaux de signalisation, une passerelle et des bancs.

« Nos collectivités nordiques prospèrent lorsque les solutions naturelles sont utilisées à leur plein potentiel. Nous investissons dans des projets d'infrastructures naturelles qui aideront à atténuer les répercussions du changement climatique, comme les inondations, tout en créant des jardins accessibles et importants sur le plan culturel, dont les communautés pourront profiter pendant de nombreuses années. »

Dr Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon

« Le changement climatique continue d'affecter notre vie au quotidien, surtout dans le Nord, où les résidents voient de plus en plus d'inondations et des records de hautes températures qui ont des répercussions sur le pergélisol, ce qui entraîne des dommages sur les infrastructures. Teslin et Dawson City sont comme tant d'autres communautés autochtones et nordiques qui se retrouvent en première ligne face aux effets du changement climatique, et je salue leurs efforts continus pour affronter de front ces problèmes, tout en augmentant la sécurité alimentaire et en rendant ces espaces naturels plus accessibles. En travaillant ensemble, nous aidons les collectivités à mettre en œuvre des solutions de résilience au changement climatique. »

L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Au nom du Conseil Tlingit de Teslin, je souhaite remercier le gouvernement du Canada et les administrateurs du Fonds pour les infrastructures naturelles d'avoir investi dans le projet d'enrochement de protection du littoral de Teslin. Ce projet s'inscrit dans le plan communautaire d'atténuation des inondations, élaboré en partenariat par le Conseil Tlingit de Teslin et le village de Teslin. Il démontre l'importance de la collaboration entre les différents ordres de gouvernement pour atténuer les effets du changement climatique. Je tiens à remercier le village de Teslin d'avoir mis en œuvre le projet en partenariat avec le Conseil.»

Elizabeth Bosely Kaa Saa Dé Hani (cheffe), Conseil Teslin Tlingit

« Les Tr'ondëk Hwëch'in sont reconnaissants du soutien apporté aux efforts faits pour promouvoir l'agriculture durable et la sécurité alimentaire sur leur territoire traditionnel. La protection de leur ferme contribuera à minimiser les effets prévus des inondations sur les sols, les infrastructures et les animaux, et leur permettra de poursuivre leur important travail d'utilisation de l'agriculture et de l'élevage pour renforcer leur communauté et leur résilience en tant que peuple. En intégrant la production alimentaire (arbustes à baies) dans l'architecture paysagère pour atténuer les effets des inondations, nous progressons vers nos objectifs de création d'une plus grande souveraineté alimentaire et d'atténuation des effets du changement climatique. Nous espérons bénéficier d'un soutien continu pour des projets comme ceux-ci à l'avenir, car nous restons en première ligne face au changement climatique dans le Nord »

Hähkè Darren Taylor (chef), Tr'ondëk Hwëch'in

« La création d'un jardin de guérison dans l'enceinte de notre hôpital vise à offrir aux patients et à leurs familles un endroit sûr et paisible où ils peuvent renouer avec la nature et se retrouver. Trop de nos patients ont un accès limité à l'extérieur, et cet espace leur offrira intimité, confort et dignité pendant certains de leurs moments les plus difficiles. En intégrant des plantes médicinales traditionnelles et culturellement significatives, nous rendons également hommage aux pratiques de guérison autochtones et renforçons notre engagement en faveur de soins adaptés à la culture. Ce jardin est plus qu'un projet, c'est une étape essentielle vers une guérison véritablement holistique pour nos patients, nos résidents et notre communauté. »

Lindsay Birss, directrice des hôpitaux communautaires, Régie des hôpitaux du Yukon

Faits en bref

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada investit 1 446 000 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN). La contribution de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada s'élève à 432 573 $ pour le projet de Teslin dans le cadre du Programme : Se préparer aux changements climatiques dans le Nord.

Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets utilisant des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience au changement climatique, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et l'habitat faunique, ainsi que favoriser l'accès des Canadiens à la nature.

Parmi les exemples d'infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres de rue, les zones humides, les digues vivantes, les digues biologiques et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides incorporent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation de

processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, citons les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets menés par des Autochtones.

Le Programme : Se préparer aux changements climatiques dans le Nord de Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada aide les collectivités à cerner les risques auxquels elles sont confrontées et leurs vulnérabilités en raison du changement climatique, à élaborer des plans et à mettre en œuvre des solutions. Depuis 2016, le programme a appuyé plus de 100 projets au Yukon, ce qui représente plus de 20 millions de dollars d'investissements.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées aux obligations en matière d'évaluation environnementale.

