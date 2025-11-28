OTTAWA, ON, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Six municipalités de l'est de l'Ontario vont améliorer les sentiers et les chemins de leurs communautés grâce aux investissements du gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour le transport actif.

Cet investissement permettra aux collectivités de la région de réhabiliter, de reconstruire et de prolonger les sentiers tout en améliorant la sécurité des usagers ainsi que leur expérience globale lorsqu'ils les utilisent pour leurs déplacements. Les ajouts concerneront l'éclairage, des bancs, la signalisation et des balises.

Ces projets permettront d'offrir aux membres de la communauté un meilleur accès à des moyens de transport plus écologiques et plus actifs pour se rendre sur leur lieu de travail, à l'école, aux centres de loisirs et aux commerces locaux.

Citations

« Grâce à ces investissements, les collectivités de l'est de l'Ontario vont revitaliser et prolonger leurs sentiers locaux, les rendant plus sûrs et plus agréables pour tous. Cela signifie que les gens pourront passer du temps à l'extérieur, rester actifs et disposer d'options plus respectueuses de l'environnement pour se rendre au travail, à l'école, dans les centres de loisirs et les commerces locaux. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et des Infrastructures et ministre responsable de Développement économique du Canada pour le Pacifique

Produit connexe

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 459 339 $ dans six projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), dans la Première Nation Algonquine Kijicho Manito Madaouskarini et la Ville de Bancroft, la Ville de Brockville, la municipalité de Clarington, la Ville de Cobourg, la municipalité de North Grenville et le comté de Renfrew.

Le FTA permet de soutenir des projets qui visent à construire ou à prolonger des réseaux de sentiers, de trottoirs, de pistes cyclables et de chemins afin d'offrir aux Canadiens des options plus abordables, plus vertes et plus saines de se déplacer au sein leur collectivité. Il comprend notamment la marche, la bicyclette et les aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine, comme les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui profitent aux populations et communautés autochtones.

Le gouvernement fédéral a également lancé le Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web contient des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des exemples de projets réussis au Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif, la première approche stratégique du pays visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. Il utilise des investissements fondés sur des données et des preuves pour créer de nouveaux réseaux de transport actif et prolonger ceux qui existent, tout en soutenant des options de déplacement équitables et durables.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement.

Liens connexes

Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

