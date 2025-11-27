SQUAMISH, BC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Une école de terrain offrant des possibilités d'apprentissage culturel et éducatif va bientôt s'enrichir de jardins pluviaux et d'une forêt nourricière autochtone grâce à un investissement conjoint de 145 000 dollars du gouvernement fédéral et de la Cheakamus Foundation for Environmental Learning.

Le projet de forêt nourricière et de jardins pluviaux Chʼiyáḵmesh est en cours de réalisation au centre Cheakamus, un centre d'éducation environnementale situé sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Skwxwú7mesh (Squamish). Entouré de 165 hectares de réserve naturelle au cœur de la région de biosphère désignée par l'UNESCO Átl'ka7tsem/ baie Howe, le campus Cheakamus offre un cadre unique pour l'éducation et la restauration écologique.

Les jardins pluviaux collecteront les eaux de ruissellement des cabanes-dortoirs afin de restaurer, d'améliorer et de mieux protéger le riche environnement naturel. Contenant des plantes indigènes, des roches et un sol particulier, les jardins pluviaux filtreront les polluants de l'eau, réduiront les inondations, attireront les pollinisateurs et fourniront un habitat et de la nourriture aux insectes, aux oiseaux et à d'autres animaux sauvages. Des panneaux d'interprétation et un espace dédié à l'apprentissage en extérieur soutiennent l'éducation communautaire, avec la contribution à la conception et à l'installation d'instructeurs et d'étudiants de l'École de construction et de l'environnement de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique.

La forêt nourricière comprendra plusieurs couches, comme des arbres pour la canopée, des arbustes, des herbes, des couvre-sol, des racines et des vignes qui fonctionneront ensemble pour fournir de la nourriture, des médicaments et un habitat. La forêt nourricière sera un espace naturel autonome, nécessitant peu d'entretien et doté de panneaux explicatifs permettant aux étudiants et aux visiteurs d'apprendre à connaître et à apprécier la nature, ainsi que de revitaliser les connaissances concernant l'alimentation traditionnelle et la terre.

Citations

« Le centre Cheakamus est depuis longtemps un lieu où les gens se connectent à la terre, apprennent de la nature et acquièrent une compréhension plus profonde de la responsabilité commune que nous avons de la préserver. Le projet de forêt nourricière et de jardins pluviaux Ch'iyáḵmesh s'inscrit profondément dans cette tradition : il s'appuie sur les connaissances autochtones, est ancré dans la restauration et crée une salle de classe vivante pour les prochaines générations. Notre gouvernement soutient cet important travail visant à restaurer les écosystèmes locaux, à renforcer la résilience climatique et à honorer la gestion traditionnelle de la terre. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

« Ce projet est plus qu'un simple jardin. C'est une salle de classe vivante où nos étudiants et nos visiteurs peuvent explorer, apprendre et voir la durabilité en action, et ramener chez eux des idées de solutions climatiques basées sur la nature pour leurs propres communautés. »

Cathy Jenkins, Directrice, Cheakamus Foundation for Environmental Learning

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 116 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN), et la contribution Cheakamus Foundation for Environmental Learning s'élève à 29 000 $.

Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets utilisant des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et l'habitat faunique, ainsi que favoriser l'accès des Canadiens à la nature.

Parmi les exemples d'infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres de rue, les zones humides, les digues vivantes, les digues biologiques et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides incorporent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, citons les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets menés par des Autochtones.

