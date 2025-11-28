QUINTE WEST, ON, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Chris Malette, député de Bay of Quinte, et de Jim Harrison, maire de Quinte West.

Date : 28 novembre 2025 Heure : 11 h 30 [HNE] Lieu : Salle du conseil

Hôtel de ville de Quinte West

7 Creswell Drive Trenton, ON K8V 5R6

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Eliana McKee, Officier des communications, Bureau du maire et du CAO, Ville de Quinte West, 613-392-2841, poste 4564, [email protected]