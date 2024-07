EDMONTON, AB, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé plus de 172 millions de dollars sous forme de contributions et de prêts à faible coût afin de soutenir la construction et la réparation de 4 257 logements abordables en Alberta. Ce financement provient du Fonds pour le logement abordable (FLA).

L'annonce a été faite par l'honorable Randy Boissonnault, député fédéral d'Edmonton-Centre (Alberta) et ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Elle a eu lieu au 9320 152A Ave. NW, à Edmonton, sur le site d'un ensemble résidentiel ayant bénéficié de 500 000 $ pour la construction de 20 logements exploités par la Homes for Heroes Foundation. L'immeuble achevé compte des chambres d'environ 91 mètres carrés (300 pi2) ainsi qu'un centre de ressources, un bureau pour un conseiller sur place et un jardin communautaire pour les anciens combattants des Forces canadiennes.

Une liste détaillée de tous les ensembles de logements qui ont reçu du financement se trouve en annexe du présent communiqué.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable est un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles de logements abordables comme ceux annoncés aujourd'hui et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous avons besoin de solutions intelligentes pour résoudre la crise du logement abordable. Grâce au Fonds pour le logement abordable, nous construisons et réparons plus de 4 000 logements en Alberta. En travaillant avec nos collectivités, nous investissons 172 millions de dollars pour aider les personnes qui ont le plus besoin de logements sociaux et abordables. » - L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre (Alberta) et ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Nous sommes reconnaissants de l'investissement qui est fait dans le logement abordable à Edmonton. Notre ville se développe rapidement avec l'arrivée de gens de la province, du Canada et d'ailleurs dans le monde. Pendant que nous accueillons ces nouvelles personnes, tous les ordres de gouvernement doivent continuer à travailler ensemble pour s'assurer que tout le monde a accès à un logement sûr, adéquat et abordable. » - Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton

« C'était un privilège d'accueillir le ministre pour une visite de notre Veterans' Village à Edmonton, car nous avons pu montrer le travail essentiel que nous faisons. Nous offrons non seulement des logements, mais aussi des programmes de soutien complets à notre clientèle, des personnes sans logement qui sont d'anciens combattants. La mission de notre organisme de bienfaisance est extrêmement importante. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants envers les trois ordres de gouvernement d'avoir uni leurs forces pour soutenir la construction de notre Veteran's Village. Notre partenariat avec la SCHL a été déterminant dans la construction d'établissements à Calgary, à Edmonton et à Kingston. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre cet effort de collaboration alors que nous élargissons notre portée partout au Canada. » - Brad Field, président de la Homes for Heroes Foundation

Faits en bref :

Le financement fédéral annoncé aujourd'hui contribue à la création de 772 nouveaux logements et à la réparation de 3485 logements.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2023, le gouvernement a annoncé l'octroi d'un milliard de dollars supplémentaires au FLA, ce qui porte le financement total à plus de 14 milliards de dollars. Afin de soutenir davantage les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics, et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement, le budget 2024 s'est engagé à verser un milliard de dollars supplémentaires au fonds.

Ce programme fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements.

Renseignements supplémentaires :

Annexe : Ensembles résidentiels recevant du financement du Fonds pour le logement abordable

Project Name Region/City Funding Units Rosenthal Flats Edmonton $64,124,963 213 GEF Seniors Housing Repairs Edmonton $7,830,000 783 Grande Spirit Foundation Repairs Grande Prairie $4,270,000 427 Civida Repairs Edmonton $7,000,000 1079 Right at Home Housing Society Repairs Edmonton $2,940,000 294 Villa Beausejour - Seniors Enhanced Living Addition Falher $8,969,000 20 Brittany Lane Extension renovation project Strathcona County $870,000 58 Shelter Lac la Biche County $307,015 26 Shelter Edmonton $584,320 50 Shelter Whitecourt $806,820 22 Homes For Heroes Edmonton Veterans' Village Edmonton $500,000 20 Pleasantview Seniors Housing Project High Prairie $6,074,208 50 Pine Valley Hinton $12,565,398 206 Alexis Nakota Sioux Nation Repairs Alexis 133 $330,000 22 Saddle Lake Cree Nation Repairs 2 Saddle Lake 125 $75,000 5 Paul First Nation Repairs Wabamun 133A $600,000 40 Sturgeon Lake Cree Nation Repairs Valleyview $150,000 10 Cold Lake First Nations Repairs Cold Lake 149 $150,000 10 Piikani Nation - Repairs Piikani 147 $225,000 15 Horse Lake First Nation Repairs Grande Prairie County No. 1 $225,000 15 Swan River First Nation Repairs Big Lakes County $150,000 10 Driftpile Cree Nation Repairs Drift Pile River 150 $150,000 10 Siksika Nation Repairs Siksika 146 $150,000 10 Duncan's First Nation Repairs Peace No. 135 $750,000 50 Elizabeth Metis Settlement Repairs 2 Cold Lake $765,000 51 Beaver First Nation Repairs High Level $150,000 10 Ermineskin Tribe Repairs Ermineskin 138 $150,000 10 Siksika Nation Repairs Siksika 146 $150,000 10 Sucker Creek First Nation Repair Sucker Creek 150A $150,000 10 Gift Lake Metis Settlement Repairs Big Lakes County $150,000 10 Elizabeth Metis Settlement - IGO Bonnyville No. 87 $150,000 10 Dene Tha' Repairs Grande Prairie $450,000 30 Enoch Cree Nation Repairs Edmonton $300,000 20 O'Chiese First Nation Repairs O'Chiese 203 $300,000 20 Saddle Lake Cree Nation repairs Saint-Paul $1,170,000 78 Little Red River Cree Nation Repairs John d'Or Prairie 215 $1,500,000 100 Blood Tribe Repairs Fort Macleod 3,000,000 200 Alexander First Nation Repairs Morinville $600,000 40 Iinii'toyis Lethbridge $34,997,000 138 AFCC Indigenous Seniors Lodge Calgary $2,760,949 12 #17 Folkstone Place Stony Plain 135 $6,361,000 63

