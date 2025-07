PRINCE ALBERT, SK, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Dans le but de résoudre la crise du logement au Canada, des mesures immédiates doivent être prises pour réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont annoncé aujourd'hui un financement de 3,76 millions de dollars pour aider à construire un immeuble d'appartements de transition pour les personnes dans le besoin à Prince Albert, en mettant l'accent sur les femmes en difficulté. Cet immeuble d'appartements de faible hauteur offrira des logements abordables avec services de soutien et des logements temporaires. Le but sera d'aider les personnes qui ont vécu une situation difficile à retrouver la stabilité, un état de bien-être et une certaine autonomie.

Conçu par le YWCA de Prince Albert, l'ensemble résidentiel de plusieurs millions de dollars ajoutera à la ville 20 logements d'une chambre (10 studios, 8 unités et 2 unités sans obstacle). Il comportera aussi une aire commune pour les services. La propriété sera située au 18th Street West et les travaux devraient être achevés au début de 2027.

Le YWCA de Prince Albert est un organisme sans but lucratif qui fournit de l'hébergement, des logements avec services de soutien et de l'aide aux populations marginalisées pour aider à briser le cycle de la pauvreté. Pour cet ensemble résidentiel, le YWCA de Prince Albert prévoit accorder la priorité à la location aux femmes qui terminent un programme du YWCA, notamment les femmes et les jeunes femmes à risque de vivre de la violence et de se retrouver en situation d'itinérance ainsi que les jeunes mères. Les locataires recevront des services de soutien dans le cadre des divers programmes du YWCA de Prince Albert.

À mesure que nous bâtissons un secteur canadien de l'habitation solide, la collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra donc travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Citations :

« Les logements construits par le YWCA de Prince Albert offriront un espace sécuritaire et une tranquillité d'esprit aux personnes dans le besoin. Le gouvernement fédéral est déterminé à soutenir les communautés à l'échelle du pays afin que chaque Canadien et chaque Canadienne ait un chez-soi. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Cet investissement permettra d'offrir aux femmes vulnérables un chez-soi sûr avec des services de soutien, ainsi que l'espoir d'un avenir meilleur. Nous sommes heureux de lancer la construction de ce nouvel ensemble de logements de transition, rendu possible grâce au solide soutien de nos partenaires communautaires. Il offrira aux femmes dans le besoin de la stabilité et du soutien qui changeront leur vie. » - L'honorable Terry Jenson, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« Nous commençons avec grand plaisir la construction de cet ensemble résidentiel dont nous avons grandement besoin en partenariat avec le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et l'administration municipale. Dans un contexte de hausse des coûts et de faiblesse de l'offre de logements à Prince Albert, il est difficile de trouver une habitation appropriée, surtout pour les personnes à revenu limité ou fixe. Le nouvel ensemble de 20 logements aidera à combler certaines des lacunes que nous constatons chez les personnes et les familles à faible revenu. Nous offrirons le soutien nécessaire, comme l'aide à l'emploi, l'aiguillage des locataires et plus encore, par l'entremise de notre centre de liaison communautaire. » - Donna Brooks, directrice générale, YWCA de Prince Albert

« Nous nous réjouissons d'appuyer cette initiative importante. Le logement abordable est une composante essentielle d'une collectivité saine. Cet ensemble résidentiel constitue une étape majeure afin de veiller à ce que tout le monde à Prince Albert ait accès à un logement sûr et stable. » - Michael Nelson, gestionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, Prince Albert

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 65,84 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 166 000 logements et la réparation de plus de 322 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En 2019, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la SNL. L' entente bilatérale entre le Canada et la Saskatchewan prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente.

et de la ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la SNL. L' prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. Le Rental Development Program offre un financement en capital ponctuel sous forme de prêt-subvention pour aider à l'aménagement de logements locatifs abordables destinés aux ménages à faible revenu. Ce programme est financé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et la Saskatchewan Housing Corporation (SHC).

offre un financement en capital ponctuel sous forme de prêt-subvention pour aider à l'aménagement de logements locatifs abordables destinés aux ménages à faible revenu. Ce programme est financé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et la Saskatchewan Housing Corporation (SHC). Le YWCA de Prince Albert fournit de l'hébergement, des logements avec services de soutien et de l'aide aux populations marginalisées pour aider à briser le cycle de la pauvreté. En activité depuis 1912, le YWCA offre deux maisons d'hébergement d'urgence, des ensembles résidentiels, des services de gestion de cas de logement, des services de traitement des dépendances, des services à l'établissement et des programmes de soutien complets.

fournit de l'hébergement, des logements avec services de soutien et de l'aide aux populations marginalisées pour aider à briser le cycle de la pauvreté. En activité depuis 1912, le offre deux maisons d'hébergement d'urgence, des ensembles résidentiels, des services de gestion de cas de logement, des services de traitement des dépendances, des services à l'établissement et des programmes de soutien complets. Depuis 2007, la Saskatchewan Housing Corporation (SHC) a travaillé avec des fournisseurs de logements de Prince Albert pour aménager 415 logements locatifs abordables. De plus, le Shelter Enhancement Program de la SHC a fourni 199 000 $ en financement au YWCA. L'organisme a ainsi pu apporter plusieurs améliorations à ses maisons d'hébergement afin d'aider les personnes ayant subi de la violence familiale.

pour aménager 415 logements locatifs abordables. De plus, le Shelter Enhancement Program de la SHC a fourni 199 000 $ en financement au YWCA. L'organisme a ainsi pu apporter plusieurs améliorations à ses maisons d'hébergement afin d'aider les personnes ayant subi de la violence familiale. Le financement fourni pour cet ensemble d'habitation est le suivant : 3 762 516 $ en financement par contributions équivalentes des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan au titre de l'initiative Saskatchewan Priorities dans le cadre de la SNL; 414 694 $ du YWCA de Prince Albert ; 30 000 $ de la Ville de Prince Albert.



La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement.

Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés jusqu'à présent.

En novembre 2019, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le rapport Plan de croissance de la Saskatchewan - Prochaine décennie de croissance | 2020-2030, qui énonce la vision du gouvernement pour sa province de 1,4 million d'habitants d'ici 2030. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance.

