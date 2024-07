MONTRÉAL, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé plus de 59 millions de dollars sous forme de contributions et de prêts à faible coût afin de soutenir la construction et la réparation de 1 952 logements abordables dans la région métropolitaine de Montréal ainsi que dans plusieurs communautés autochtones à travers le Québec. Ce financement provient du Fonds pour le logement abordable (FLA).

L'annonce a été faite par l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national et députée de Compton--Stanstead, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

L'annonce a eu lieu sur le site de l'ensemble résidentiel Place Griffintown, situé au 1375 rue Barré, à Montréal. Cet ensemble a reçu plus de 5,1 millions de dollars pour la construction de 54 nouveaux logements, destinés aux familles, dont la réalisation a été rendue possible grâce à Bâtir son quartier. L'immeuble sera désormais exploité par Société d'amélioration de Pointe-Saint-Charles (SOCAM) et l'organisme Place Griffintown. Il s'agit d'un projet qui met en œuvre de nouvelles approches visant la construction d'habitations résilientes et adaptées aux changements climatiques. L'immeuble est situé à proximité du centre-ville de Montréal.

Une liste détaillée des ensembles résidentiels qui ont reçu du financement se trouve en annexe du présent communiqué.

Citations :

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi et le Fonds pour le logement abordable est l'un des moyens que nous mettons en œuvre pour que cela devienne une réalité pour toutes les personnes au Canada. Nous continuerons à investir dans des projets de logements abordables comme ceux annoncés aujourd'hui, et à travailler avec des partenaires dans tout le pays, pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Canada est heureux d'avoir soutenu ces importants projets dans le Grand Montréal et dans les communautés autochtones du Québec. Grâce au Fonds pour le logement abordable, nous sommes déterminés à renforcer les collectivités dans notre province et dans l'ensemble du Canada. Je suis fier que cet investissement de plus de 59 millions de dollars permette non seulement de créer de nouveaux emplois et de stimuler l'économie locale, mais aussi de fournir plus de 1900 logements sûrs et abordables aux collectivités du Québec. » - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national

« Que ce soit pour de nouveaux projets de construction, des rénovations ou des améliorations de la performance énergétique, la diversité des initiatives présentées ce matin témoigne pleinement de la capacité du secteur de l'habitation communautaire à répondre aux besoins en logement des ménages à faible et moyen revenu, ainsi qu'à ceux des populations vulnérables. Pour y parvenir, la complémentarité des interventions publiques à tous les niveaux de gouvernement est essentielle. Aujourd'hui, nous tenons à souligner la contribution du gouvernement fédéral et des divers outils développés dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Sans ces initiatives, ces projets n'auraient pas pu être réalisés pour améliorer de manière significative la qualité de vie de locataires montréalais. » - Yann Omer-Kassin, coordonnateur du développement à Bâtir son quartier

Faits en bref :

Le financement fédéral annoncé aujourd'hui contribue à la création de 672 nouveaux logements et à la réparation de 1 280 logements.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2023, le gouvernement a annoncé l'octroi d'un milliard de dollars supplémentaires au FLA, ce qui porte le financement total à plus de 14 milliards de dollars. Afin de soutenir davantage les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics, et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement, le budget 2024 s'est engagé à verser un milliard de dollars supplémentaires au fonds.

Ce programme fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Annexe : Ensembles résidentiels recevant du financement du Fonds pour le logement abordable

Nom de l'ensemble résidentiel Région/ville Financement Logements Interloge Montréal 6 950 000 $ 695 Refuge Montréal 520 000 $ 26 La Coopérative d'habitation La Collective Montréal 444 005 $ 53 Coopérative d'habitation Pie-IX - Beaubien Montréal 164 966 $ 11 Coopérative d'Habitation La Détente Montréal 52 480 $ 6 Coop Le Suroit Phase 2 Montréal 4 939 538 $ 85 Hadley House Montréal 131 796 $ 12 Coopérative les deux rues Montréal 163 839 $ 11 Loge-Accès OSHA Montréal 1 400 000 $ 40 Coopérative d'habitation Le petit village Montréal 476 854 $ 32 La Traversée - Sœurs de Saint Anne Montréal 13 500 000 $ 270 Refuge Montréal 2 100 000 $ 23 Place Griffintown Montréal 5 198 583 $ 54 Chez Doris Montréal 811 140 $ 26 Entraide Saint-Michel Montréal 1 486 199 $ 30 Coopérative d'habitation des Travailleurs de Verdun Montréal 1 980 537 $ 14 Refuge Montréal 1 616 291 $ 22 Les Habitations Olympia Montréal 1 058 359 $ 61 Manoir Édith Montréal 108 939 $ 42 Le Petit Patro Sainte-Thérèse 171 315 $ 9 Refuge Repentigny 408 000 $ 6 Habitations La Petite Prairie La Prairie 240 000 $ 16 Société locative d'investissement et de développement social (SOLIDES) Châteauguay 3 140 000 $ 314 Refuge Kuujjuaq 1 222 449 $ 10 Refuge Salluit 890 016 $ 10 Whapmagoostui Whapmagoostui 2 539 247 $ 6 Naskapi Nation of Kawawachikamach Kawawachikamach 4 656 000 $ 10 Maison Véro & Louis Varennes 625 000 $ 20 Maison des aînés Manawan Manawan 1 455 570 $ 30 Construction 8 logements Mashteuiatsh 861 486 $ 8 Total 59 312 60 $ 1 952

