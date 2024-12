OTTAWA, ON, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit 10 millions de dollars pour 18 projets de recherche appliquée visant à explorer des moyens précis et efficaces d'aider le Canada à répondre à ses besoins en matière de logement et d'infrastructure.

Ces projets, qui consistent notamment à créer une plateforme nationale de données sur le logement, à étudier les répercussions des investissements dans le transport en commun sur les communautés à faible revenu et racialisées, ainsi qu'à lutter contre l'itinérance chez les jeunes, visent à mettre au point des solutions novatrices et pratiques aux problèmes de logement et d'infrastructure auxquels sont confrontées les collectivités canadiennes.

Par exemple, l'Université Queen's à Kingston, en Ontario, mène des études sur la technologie d'impression 3D de béton afin de construire des logements et des infrastructures plus durables qui permettraient de mieux relever les défis environnementaux et économiques. 5468796 Architecture à Winnipeg, au Manitoba, cherche à identifier et à exploiter les terrains sous-utilisés et les actifs immobiliers d'organismes non gouvernementaux pour soutenir la construction de nouveaux logements abordables.

À Vancouver, en Colombie-Britannique, l'entreprise de consultation Light House Sustainability étudie la faisabilité de la relocalisation de logements dans des régions nordiques, ce qui permettrait de répondre directement à la crise du logement dans des régions mal desservies en mettant davantage de logements à la disposition des collectivités. À Québec, le projet Vivre en Ville consiste à mettre au point un outil d'aide à la décision qui permettrait aux municipalités d'évaluer le potentiel de réaménagement urbain, ce qui comprend l'analyse des coûts de renonciation de la sous-utilisation des aires de stationnement, afin d'augmenter l'offre de logements tout en limitant l'étalement urbain.

La liste complète des projets se trouve dans le document d'information ci-dessous.

« Ces projets importants soutiennent des solutions novatrices qui aideront à construire plus rapidement un plus grand nombre d'infrastructures essentielles et de logements partout au Canada. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

En 2019, Infrastructure Canada a lancé l'Initiative de recherche et de connaissances (IRC), un programme de contributions qui vise à renforcer la base de données probantes sur les infrastructures publiques et les collectivités au Canada .

. À ce jour, l'IRC a supporté des projets tels que : 6 millions de dollars à douze projets sélectionnés lors du premier appel de propositions relevant du thème « Cultiver les données et la recherche relatives aux collectivités pour éclairer la prise de décisions en matière d'infrastructure publique » Pour en savoir plus sur les douze projets. Environ 4 millions de dollars ont été alloués à deux autres projets : le projet pilote « Des données pour les villes canadiennes » et le projet de méthodologie pour l'évaluation des infrastructures.



