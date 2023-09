CALGARY, AB, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada aide à fournir de l'énergie propre, abordable et fiable aux collectivités de toutes les régions du pays. C'est pourquoi le gouvernement fédéral investit dans des projets d'énergie propre créateurs d'emplois partout au pays et collabore avec des partenaires autochtones pour réaliser des projets. L'immense potentiel de l'Alberta en matière de production de l'énergie propre, combiné à l'expertise des travailleurs et à la planification ambitieuse de partenaires autochtones et communautaires, crée d'excellentes occasions économiques dans la province.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un investissement fédéral de plus de 175 millions de dollars dans 12 projets d'énergie propre en Alberta qui créeront des milliers d'emplois et stimuleront la croissance économique locale tout en fournissant une énergie propre et abordable aux collectivités. Une fois entièrement mis en œuvre, ces projets réduiront autant d'émissions de gaz à effet de serre que l'équivalent de retirer chaque année près de 325 000 voitures à essence de la circulation, ce qui se traduira par un air plus pur et des collectivités plus saines.

Les projets suivants créeront de bons emplois et de bonnes occasions économiques dans les communautés des Premières Nations et fourniront de l'électricité propre pour les années à venir :

En partenariat avec la Première Nation de Sawridge, la Capstone Infrastructure Corporation élabore le Buffalo Atlee Wind Farm, qui comprend quatre parcs éoliens qui seront situés près de Jenner , en Alberta. Ces quatre projets sont soutenus par un investissement fédéral combiné de 60 millions de dollars et devraient produire plus de 200 000 mégawattheures (MWh) par année, suffisamment pour fournir de l'électricité à environ 26 200 foyers albertains moyens chaque année.

, en Alberta. Ces quatre projets sont soutenus par un investissement fédéral combiné de 60 millions de dollars et devraient produire plus de 200 000 mégawattheures (MWh) par année, suffisamment pour fournir de l'électricité à environ 26 200 foyers albertains moyens chaque année. ATCO modernisera les immobilisations, améliorera les réseaux et mettra sur pied une infrastructure de comptage avancée dans les collectivités rurales, éloignées et urbaines afin d'optimiser la gestion et l'exploitation des réseaux électriques, grâce à un investissement fédéral de plus de 62 millions de dollars. Ces cinq investissements permettront d'améliorer les interventions en cas de panne et d'offrir des options aux clients, comme la tarification en fonction de l'heure d'utilisation, grâce à plusieurs projets.

Pattern Energy Group LP mettra sur pied le projet Lanfine Wind 1, dans l'est de l'Alberta, un projet d'énergie éolienne terrestre soutenu par un investissement fédéral de plus de 20 millions de dollars. L'installation de 150 MW devrait produire suffisamment d'énergie propre pour alimenter jusqu'à 45 000 foyers albertains.

Le projet Hilda Wind Power Project de Renewable Energy Systems Canada ajoutera 105,4 MW d'énergie éolienne dans le comté de Cypress, grâce à un investissement fédéral de plus de 17,5 millions de dollars. Le projet devrait fournir suffisamment d'énergie propre pour alimenter 32 000 foyers.

Les Premières Nations Chiniki et Goodstoney, et ATCO mettront sur pied la plus importante installation de production d'énergie solaire en centre urbain de l'Ouest canadien, grâce à un investissement fédéral de plus de 13 millions de dollars. Situées dans le sud-est de Calgary , les installations solaires Barlow et Deerfoot devraient réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 50 000 tonnes par année et générer des retombées économiques pour les communautés des Premières Nations. Ce montant s'ajoute au soutien de 78,8 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada pour permettre aux deux Premières Nations de détenir une participation majoritaire dans le projet.

, les installations solaires Barlow et Deerfoot devraient réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 50 000 tonnes par année et générer des retombées économiques pour les communautés des Premières Nations. Ce montant s'ajoute au soutien de 78,8 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du pour permettre aux deux Premières Nations de détenir une participation majoritaire dans le projet. Akamihk Energy, soutenue par un investissement fédéral de 1 million de dollars, étudiera la possibilité de coordonner l'ensemble des infrastructures et des services de distribution d'électricité sur les terres de la Première Nation de Montana dans un micro-réseau consolidé à l'intérieur duquel la société gérera les flux d'énergie et le remplacement des compteurs dans le réseau électrique interconnecté de l'Alberta. Akamihk Energy est une entreprise appartenant entièrement à la Première Nation de Montana.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à développer un réseau d'électricité zéro émission d'ici 2035. Il continuera de collaborer avec des partenaires pour faire progresser la réconciliation économique et la lutte contre les changements climatiques, tout en créant de bons emplois et en fournissant une énergie propre et fiable sur la voie d'un avenir carboneutre durable et prospère.

Citations

« Le gouvernement du Canada investit pour offrir une énergie plus abordable, plus fiable et plus propre dans chaque région du pays. L'investissement fédéral annoncé aujourd'hui dans des projets dirigés par des Autochtones et par l'industrie, y compris ceux avec ATCO, favorisera la création d'emplois qui fourniront de l'électricité aux collectivités de l'ensemble de l'Alberta et nous permettra de saisir les possibilités économiques liées à un avenir sobre en carbone. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'avenir de l'énergie propre est arrivé. Il permet la création de bons emplois et plus de prospérité en Alberta et partout ailleurs au Canada. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre du Travail

« CanREA se réjouit de cet investissement fédéral dans des projets d'énergie propre dirigés par des Autochtones, qui créeront des emplois et des possibilités pour les Albertains tout en aidant la province à atteindre ses objectifs de décarbonation. »

Vittoria Bellissimo

Présidente et PDG, CanREA

Faits en bref

Ces projets créateurs d'emplois sont financés dans le cadre du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE). Dans le Budget de 2023, le gouvernement s'est engagé à injecter près de 3 milliards de dollars supplémentaires dans ce programme, ainsi qu'un montant estimé à 26 milliards de dollars sous forme de crédits d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre. Ce programme soutient activement la transition continue du Canada vers une économie carboneutre d'ici 2050 et l'engagement du pays à atteindre les objectifs du Règlement sur l'électricité propre.

vers une économie carboneutre d'ici l'engagement du pays à atteindre les objectifs du Règlement sur l'électricité propre. Parmi les investissements récents de Ressources naturelles Canada dans l'énergie propre en Alberta, notons ceux qui suivent : Plus de 160 millions de dollars destinés à neuf projets de stockage d'énergie solaire en Alberta en vue de produire une importante quantité d'énergie solaire propre, 163 mégawatts (MW) de nouvelle énergie solaire et une capacité de stockage de 48 MW dans des batteries. Près de 9 millions de dollars pour la Métis Nation of Alberta (MNA) afin de mettre sur pied un projet de production d'énergie solaire de 4,86 MW dans le comté de Smoky Lake à Métis Crossing, en Alberta. Près de 3,4 millions de dollars pour soutenir le projet East Strathmore Solar Project d'Elemental Energy afin d'accroître la capacité en énergie renouvelable et les services de réseau tout en réalisant des progrès en matière de réduction des émissions en Alberta.

dans l'énergie propre en Alberta, notons ceux qui suivent : Le gouvernement du Canada a récemment publié « Propulser le Canada dans l'avenir », sa vision visant à transformer le secteur canadien de l'électricité et à respecter son engagement à décarboner les réseaux d'électricité du pays tout en : réitérant pourquoi l'expansion d'un réseau d'électricité propre est importante et nécessaire pour favoriser une croissance durable, améliorer le rendement environnemental et faire progresser la réconciliation avec les Autochtones; soulignant le travail considérable que les gouvernements et les partenaires ont déjà accompli pour créer un secteur de l'électricité dynamique et durable; décrivant comment le gouvernement fédéral appuie et continuera d'encourager et d'accélérer la production d'électricité propre et sans émission.

a récemment publié « Propulser le dans l'avenir », sa vision visant à transformer le secteur canadien de l'électricité et à respecter son engagement à décarboner les réseaux d'électricité du pays tout en : Le Budget de 2023 comprenait 3 milliards de dollars sur 13 ans à verser à Ressources naturelles Canada afin, entre autres objectifs, de recapitaliser le programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE) pour soutenir les priorités régionales essentielles et les projets dirigés par des Autochtones. Le programme ERITE investit jusqu'à 1,56 milliard de dollars sur 8 ans dans des projets d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation de réseaux électriques.

Liens connexes

Suivez-nous sur LinkedIn

DOCUMENT D'INFORMATION

Le gouvernement du Canada finance 12 projets d'énergie propre en Alberta

Plus de 175 millions de dollars en investissements fédéraux

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé le financement de 12 projets en Alberta qui créeront de bons emplois tout en produisant et en stockant de l'électricité propre. Ces projets d'électricité propre sont essentiels à l'avenir énergétique du Canada et offrent d'excellentes occasions économiques à la province.

Comme le souligne la vision du gouvernement du Canada pour la transformation du secteur canadien de l'électricité, la décarbonation des réseaux d'électricité du pays est d'une importance cruciale pour atteindre la carboneutralité dans tous les secteurs de l'économie d'ici 2050 et assurer un avenir prospère aux Canadiens. En investissant dans les projets d'électricité propre d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada continue de fournir, en collaboration avec l'Alberta, de l'électricité abordable et fiable aux Albertains tout en cheminant vers un avenir durable et prospère.

Les fonds accordés à ces projets proviennent du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE). Ce programme vise à investir jusqu'à 4,5 milliards de dollars d'ici 2035 dans des projets d'énergie renouvelable et de modernisation du réseau électrique intelligent. Cet investissement permettra de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre en encourageant le remplacement de la production d'électricité à partir de combustibles fossiles par la production d'énergies renouvelables intelligentes et en réalisant des projets de stockage qui fournissent également des services de réseau essentiels tout en soutenant la transition équitable du Canada vers une économie électrifiée.

Lanfine Wind 1

Bénéficiaire : Pattern Energy

Lieu du projet : Oyen (Alberta)

Financement par le programme ERITE : 20 623 445 $

Résumé du projet : Lanfine Wind 1 LP est un projet d'énergie éolienne terrestre de 150 mégawatts (MW) situé dans l'est de l'Alberta. Le projet prévoit l'installation de 35 turbines Vestas V150-4,3 MW de moyeu de 105 mètres de hauteur, ce qui réduira les émissions de GES d'environ 220 000 tonnes d'équivalent CO 2 (éq. CO 2 ) par année, ce qui équivaut à retirer de la circulation environ 67 400 voitures à essence. Lanfine Wind 1 LP apportera d'importants avantages économiques et sociaux, comme la création d'emplois et le renforcement des capacités, tout en faisant appel à des entrepreneurs locaux et régionaux, y compris des entreprises détenues et exploitées par des Autochtones. L'entreprise créera jusqu'à 1 300 emplois et produira suffisamment d'électricité sans émissions pour alimenter plus de 45 000 foyers albertains chaque année.

Hilda Wind Power Project

Bénéficiaire : Innagreen

Lieu du projet : Hilda, comté de Cypress (Alberta)

Financement par le programme ERITE : 17 513 543 $

Résumé du projet : Situé dans le comté de Cypress, en Alberta, Hilda Wind Power est un projet de parc éolien de 105,4 MW qui permettra de réduire les émissions de GES d'environ 155 000 tonnes d'éq. CO 2 par année, ce qui équivaut au retrait de 47 000 voitures à essence de la circulation. Hilda Wind Power apportera au Cypress County d'importants avantages économiques et sociaux, comme la création d'emplois et le renforcement des capacités, tout en stimulant les chaînes d'approvisionnement locales dans la collectivité. Le projet créera jusqu'à 900 emplois et produira suffisamment d'électricité sans émissions pour alimenter plus de 32 000 foyers albertains chaque année.

Parc éolien Buffalo Atlee 1

Bénéficiaire : Capstone Infrastructure Corporation et la Première Nation de Sawridge

Lieu du projet : Jenner (Alberta)

Financement par le programme ERITE : 16 292 771 $

Résumé du projet : Le Buffalo Atlee Wind 1 LP est un parc éolien de 20,8 MW situé près de Jenner, en Alberta. Le projet contribuera à réduire les émissions de GES d'environ 27 000 tonnes d'éq. CO 2 par année, augmentera la production d'énergie renouvelable en Alberta et améliorera la fiabilité globale du réseau électrique en diminuant la charge sur le réseau de transport d'électricité en bloc. Buffalo Atlee Wind 1 LP créera environ 180 emplois et produira suffisamment d'énergie sans émissions pour alimenter plus de 8 000 foyers albertains chaque année. Le projet stimulera l'économie locale en créant des emplois et en améliorant l'équité, la diversité et l'inclusion dans le secteur de l'énergie.

Parc éolien Buffalo Atlee 2

Bénéficiaire : Capstone Infrastructure Corporation et Première Nation Sawridge

Lieu du projet : Jenner (Alberta)

Financement par le programme ERITE : 16 292 771 $

Résumé du projet : Le Buffalo Atlee Wind 2 LP est un parc éolien de 15,6 MW situé près de Jenner (Alberta). Le projet contribuera à réduire les émissions de GES d'environ 20 000 tonnes d'éq. CO 2 par année, augmentera la production d'énergie renouvelable en Alberta et améliorera la fiabilité globale du réseau électrique en diminuant la charge sur le réseau de transport d'électricité en bloc. Le Buffalo Atlee Wind 2 LP créera environ 135 emplois et produira suffisamment d'énergie sans émissions pour alimenter plus de 6 200 foyers albertains chaque année. Le projet stimulera l'économie locale en créant des emplois et en améliorant l'équité, la diversité et l'inclusion dans le secteur de l'énergie.

Parc éolien Buffalo Atlee 3

Bénéficiaire : Capstone Infrastructure Corporation et Première Nation Sawridge

Lieu du projet : Jenner (Alberta)

Financement par le programme ERITE : 16 292 771 $

Résumé du projet : Le Buffalo Atlee Wind 3 LP est un parc de 20,8 MW situé près de Jenner, en Alberta. Le projet contribuera à réduire les émissions de GES d'environ 27 000 tonnes d'éq. CO 2 par année, augmentera la production d'énergie renouvelable en Alberta et améliorera la fiabilité globale du réseau électrique en diminuant la charge sur le réseau de transport d'électricité en bloc. Le Buffalo Atlee Wind 3 LP créera environ 180 emplois et produira suffisamment d'énergie sans émissions pour alimenter plus de 8 000 foyers albertains chaque année. Le projet stimulera l'économie locale en créant des emplois et en améliorant l'équité, la diversité et l'inclusion dans le secteur de l'énergie.

Parc éolien Buffalo Atlee 4

Bénéficiaire : Capstone Infrastructure Corporation et Première Nation Sawridge

Lieu du projet : Jenner (Alberta)

Financement par le programme ERITE : 11 487 543 $

Résumé du projet : Le Buffalo Atlee Wind 4 LP est un parc de 10,4 MW situé près de Jenner, en Alberta. Le projet contribuera à réduire les émissions de GES d'environ 13 000 tonnes d'éq. CO 2 par année, augmentera la production d'énergie renouvelable en Alberta et améliorera la fiabilité globale du réseau électrique en diminuant la charge sur le réseau de transport d'électricité en bloc. Le Buffalo Atlee Wind 4 LP créera jusqu'à 90 emplois et produira suffisamment d'énergie sans émissions pour alimenter plus de 4 000 foyers albertains chaque année. Le projet stimulera l'économie locale en créant des emplois et en améliorant l'équité, la diversité et l'inclusion dans le secteur de l'énergie.

Système avancé de gestion de la distribution (SAGD)

Bénéficiaire : ATCO

Emplacement du projet : Vegreville (Alberta)

Financement par le programme ERITE : 12 350 000 $

Résumé du projet : ATCO mettra en place des systèmes matériels et logiciels à Vegreville, en Alberta, pour mettre à niveau ses systèmes de contrôle et ses réseaux de distribution et améliorer sa capacité à gérer les pannes d'électricité. Le projet contribuera à réduire les émissions de GES d'environ 2 350 tonnes d'éq. CO 2 par année, modernisera le réseau électrique de l'Alberta et accroîtra la stabilité et la sécurité énergétique en veillant à ce que les clients jouissent d'une réduction accrue des risques et en créant de nouvelles occasions d'emploi pendant la construction.

Modernisation des immobilisations

Bénéficiaire : ATCO

Lieu du projet : 27 collectivités (Alberta)

Financement par le programme ERITE : 25 000 000 $

Résumé du projet : ATCO mettra en place du matériel et des systèmes logiciels dans 27 collectivités de l'Alberta pour mettre à niveau ses systèmes de contrôle et ses réseaux de distribution et améliorer sa capacité à gérer les pannes d'électricité. Le projet contribuera à réduire les émissions de GES d'environ 16 tonnes d'éq. CO 2 par année, modernisera le réseau électrique de l'Alberta et accroîtra la stabilité et la sécurité énergétique en veillant à ce que les clients jouissent d'une réduction accrue des risques et en créant de nouvelles occasions d'emploi pendant la construction.

Infrastructures de mesure avancée

Bénéficiaire : ATCO

Lieu du projet : 190 collectivités (Alberta; chevauchement possible entre ces collectivités et celles visées par ERITE-GM-170)

Financement par le programme ERITE : 25 000 000 $

Résumé du projet : ATCO mettra en place 230 000 infrastructures de mesure avancée (IMA) et le matériel de communication de soutien connexe dans 190 collectivités (régions rurales, éloignées et urbaines) en offrant aux clients une tarification en fonction de l'heure d'utilisation pour leur permettre de réagir aux signaux de prix. Le projet contribuera à réduire les émissions de GES d'environ 22 tonnes d'éq. CO 2 par année, tout en créant de nouvelles occasions d'emploi pendant la construction. Il modernisera également le réseau électrique de l'Alberta tout en améliorant la stabilité et la sécurité énergétique.

Centrale solaire Barlow

Bénéficiaire : ATCO et les Premières Nations de Chiniki et de Goodstoney

Lieu du projet : Calgary (Alberta)

Financement par programme ERITE : 4 033 231 $

Résumé du projet : Le parc solaire Barlow, qui appartient en partie aux Premières Nations de Chiniki et de Goodstoney, est une centrale solaire de 27 MW située à Calgary, en Alberta. Le projet prévoit la mise en place de technologies d'énergie renouvelable et de modernisation du réseau pour soutenir l'approvisionnement en énergie propre du réseau électrique de l'Alberta, ce qui réduira les émissions de GES d'environ 22 000 tonnes d'éq. CO 2 par année, l'équivalent de retirer de la circulation 6 800 voitures à essence. Y compris pour sa construction, la centrale solaire Barlow aura créé jusqu'à 470 emplois et produira suffisamment d'énergie sans émissions pour alimenter plus de 7 000 foyers albertains chaque année.

Centrale solaire Deerfoot

Bénéficiaire : ATCO et les Premières Nations de Chiniki et de Goodstoney

Lieu du projet : Calgary (Alberta)

Financement par le programme ERITE : 9 214 092 $

Résumé du projet : La centrale solaire Deerfoot, qui appartient en partie aux Premières Nations de Chiniki et de Goodstoney, est une centrale solaire de 37 MW située à Calgary, en Alberta. Le projet prévoit la mise en place de technologies d'énergie renouvelable et de modernisation du réseau pour soutenir l'approvisionnement en énergie propre du réseau électrique de l'Alberta, ce qui réduira les émissions de GES d'environ 29 000 tonnes d'éq. CO 2 par année, l'équivalent de retirer de la circulation 8 900 voitures à essence. La centrale solaire Deerfoot devrait avoir créé jusqu'à 660 emplois, y compris pour sa construction, et produire suffisamment d'énergie sans émissions pour alimenter plus de 9 500 foyers albertains chaque année.

Projet de microréseau de la Première Nation de Montana

Bénéficiaire : Akamihk Energy

Lieu du projet : Première Nation de Montana (Alberta)

Financement par le programme ERITE : 1 000 000 $

Résumé du projet : Akamihk Energy, qui appartient à la Première Nation de Montana, examinera la possibilité de coordonner l'ensemble des infrastructures et des services de distribution d'électricité sur les terres de la Première Nation de Montana dans un microréseau consolidé. La société gérera les flux d'énergie dans ce réseau et remplacera les compteurs du réseau interconnecté électrique de l'Alberta. Ce projet contribue à l'atteinte des objectifs de réconciliation du Canada en aidant la Première Nation de Montana à explorer les options qui s'offrent à elle pour devenir propriétaire de son propre système d'approvisionnement énergétique.

Les initiatives et les programmes annoncés aujourd'hui s'appuient sur des investissements antérieurs qui soutiennent l'électricité propre en Alberta, notamment ceux-ci :

Le financement accordé dans le cadre du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE) permettra d'accroître la capacité de production d'énergie renouvelable et les services de réseau, de favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion dans les projets d'électricité tout en réalisant des progrès dans la réduction des émissions au Canada.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources - Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected] ; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected]