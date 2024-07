L'ensemble résidentiel Harbour Light de l'Armée du Salut déménage au 130, rue East Cordova. Il est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement fédéral, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et du Service correctionnel du Canada, et de la Province, par l'entremise de BC Housing, de la Ville de Vancouver et de l'Armée du Salut. Une fois achevé, il remplacera l'actuel immeuble Harbour Light, situé au 119, rue East Cordova, qui a besoin de réparations, et en augmentera la capacité.

Le nouvel immeuble de neuf étages comprendra 300 unités, soit 134 places d'hébergement disponibles à l'année, 70 logements avec services de soutien, 46 logements locatifs abordables et 50 lits dans les services correctionnels. La nouvelle installation inclura aussi un espace pour les programmes communautaires.

La construction est en cours et devrait prendre fin en 2026. Pendant les travaux, l'Armée du Salut continuera d'exploiter Harbour Light à l'emplacement actuel ainsi que dans une installation d'hébergement temporaire sur la rue East Hastings.

Le nouvel ensemble résidentiel permettra à l'Armée du Salut de poursuivre la mission de Harbour Light, qui consiste à fournir de l'hébergement d'urgence et de transition dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver. Grâce à cette mission, la clientèle peut se refaire une santé, se loger, participer à des programmes de désintoxication, accéder à un logement abordable, acquérir des compétences de travail et reconstruire des liens avec la collectivité.

Le financement de cet ensemble résidentiel comprend :

un montant de 27,2 millions de dollars provenant du gouvernement fédéral, dont 23,6 millions de dollars du Fonds pour le logement abordable et 3,6 millions de dollars du Service correctionnel du Canada ;

; un montant de 29,6 millions de dollars provenant du gouvernement de la Colombie-Britannique, par l'intermédiaire du Supportive Housing Fund de BC Housing, pour 57 nouveaux logements avec services de soutien;

une contribution de 43,6 millions de dollars et le terrain de l'Armée du Salut pour l'ensemble résidentiel;

756 000 $ de la Ville de Vancouver, sous forme d'exonération de droits, et un financement par subvention totalisant 910 000 $ dans le cadre du Community Housing Incentive Program.

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la manière dont le gouvernement fédéral collabore avec des partenaires de tous les ordres de gouvernement et des organismes sans but lucratif pour créer un environnement sécuritaire permettant aux personnes de recevoir l'aide dont elles ont besoin pour s'épanouir. Cette combinaison de places d'hébergement et de logements abordables offrira aux personnes les plus vulnérables de Vancouver un endroit où se rétablir, se reconstruire et s'épanouir. Il s'agit d'un autre exemple de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement veille à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La nouvelle installation de Harbour Light offrira d'autres options de logement sûr aux personnes qui en ont le plus besoin dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver. Cet ensemble résidentiel est un exemple de ce qu'on peut réaliser lorsque les partenaires collaborent à la résolution des défis complexes auxquels se heurtent les personnes en situation d'itinérance à Vancouver. En outre, ce travail important se poursuit conformément au plan d'action de lutte contre l'itinérance Belonging in BC. » - L'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver sont dans une meilleure position pour acquérir de la stabilité lorsqu'elles ont accès à un logement abordable et à des services de soutien essentiels, comme des services de santé et d'aide à l'emploi. L'exploitation de la nouvelle installation de Harbour Light et le maintien de l'ancienne rendront un plus grand nombre de logements accessibles. Les services continueront également d'être offerts aux personnes qui en ont le plus besoin. Grâce aux partenaires impliqués, les membres de la collectivité ne seront pas laissés à eux-mêmes sur la voie du rétablissement et de la stabilité. » - Joan Phillip, députée provinciale de Vancouver-Mount Pleasant

« La réalisation de l'ensemble résidentiel Harbour Light à Vancouver est une étape importante dans nos efforts continus pour soutenir les membres les plus vulnérables de notre collectivité. En offrant des logements sûrs et abordables et des services essentiels, nous jetons les bases de la stabilité et du rétablissement pour les gens du quartier Downtown Eastside. Nous sommes fiers de soutenir le travail des organismes sans but lucratif locaux qui jouent un rôle important dans l'offre de logements abordables avec services de soutien à Vancouver. » - Ken Sim, maire de Vancouver

« La nouvelle installation de Harbour Light à Vancouver nous permettra de continuer à donner de l'espoir aux personnes dans le besoin dans le quartier Downtown Eastside pour les années à venir. Grâce à ses espaces sociaux, de vie et d'apprentissage sûrs et accueillants, le nouvel immeuble résidentiel nous permettra d'améliorer le continuum déjà complet de soins offerts. Nous pourrons mieux répondre aux divers besoins de notre clientèle et offrir de nouvelles occasions de développement personnel et des compétences nécessaires à une transformation durable. De plus, nous avons le plaisir d'inclure dans l'immeuble un espace réservé aux femmes. On y offrira du soutien et des services spécialisés et adaptés aux besoins uniques des femmes en situation d'itinérance et aux prises avec des problèmes de toxicomanie. » - Jim Coggles, directeur général du Harbour Light, Armée du Salut

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site http://www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

fait partie de la du , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site http://www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En date de mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui ont les plus grands besoins, notamment les personnes âgées, les Autochtones et les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver et les femmes et les enfants fuyant la violence. Le Fonds pour le logement abordable offre aux organismes partenaires du financement sous forme de contributions, de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Il s'agit d'un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 8,17 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 32 000 logements et la réparation de plus de 155 000 logements par l'intermédiaire du FLA.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de contributions, de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Il s'agit d'un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. L'ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a soutenu la production de près de 80 000 logements, qui ont été achevés ou qui sont en cours de réalisation, dont plus de 8 500 à Vancouver .

. La Province a fourni une contribution en capital de 29,6 millions de dollars par l'intermédiaire du Supportive Housing Fund de BC Housing. Une fois la construction terminée, BC Housing conservera la propriété de 57 logements avec services de soutien.

