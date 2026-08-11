Améliorations liées au transport en commun à Sarnia

SARNIA, ON, le 11 août 2026 /CNW/ -- Sarnia a modernisé ses installations, élargi et renouvelé son parc de véhicules grâce à l'ajout de 20 nouveaux autobus et amélioré la fiabilité et l'accessibilité de ses services de transport en commun au moyen d'un investissement de plus de 4,7 millions de dollars du gouvernement du Canada, de plus de 3,7 millions de dollars du gouvernement de l'Ontario et de plus de 2,7 millions de dollars de la Ville.

La modernisation du dépôt de bus, la construction d'un nouveau terminal de transport en commun, ainsi que le renouvellement et l'extension du parc de véhicules - avec entre autres des véhicules conventionnels, électriques, et spécialisés - ont fait partie des projets menés à bien. Ces améliorations ont renforcé la sécurité, la fiabilité, l'accessibilité et la capacité des services de transport en commun, tout en offrant aux résidents des équipements améliorés et une expérience du transport en commun plus efficace.

Citations

« Les investissements comme celui-ci aident Sarnia à mettre en place un réseau de transport en commun plus moderne, fiable et accessible, qui répond aux besoins de notre collectivité en pleine croissance. En modernisant nos infrastructures et en élargissant notre parc de véhicules, nous permettons aux usagers d'avoir une meilleure expérience et veillons à ce que les résidents aient accès à des solutions de transport sûres et efficaces pendant de nombreuses années. »

Marilyn Gladu, députée de la circonscription de Sarnia-Lambton-Bkejwanong

« Sous le leadership du premier ministre Ford, notre gouvernement protège l'Ontario en effectuant un investissement historique de 70 milliards de dollars dans le transport en commun, contribuant ainsi à rapprocher davantage de personnes de leur lieu de travail, de leur logement et des possibilités qui s'offrent à elles. Les investissements que nous réalisons à Sarnia, notamment dans un nouveau terminal de transport en commun, la modernisation des installations et l'élargissement du parc de véhicules, aident à offrir des services de transport en commun plus sûrs, plus fiables et plus accessibles, tout en permettant aux résidents de bénéficier d'options de transport fiables pour les années à venir. »

Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports

« Le transport en commun est un élément essentiel pour une collectivité en croissance et bien connectée. En modernisant les installations de transport en commun, en élargissant le parc de véhicules et en améliorant l'accessibilité, ces investissements permettent aux résidents de se déplacer plus facilement tout en soutenant la croissance et la prospérité de Sarnia à long terme. »

Bob Bailey, député de Sarnia--Lambton

« Nous sommes heureux que ce financement ait été approuvé à temps pour permettre la réalisation de ces projets tout au long des années 2024 et 2025. Cet investissement a contribué à la modernisation et au renforcement de nos services de transport en commun au centre-ville. Nous remercions le gouvernement du Canada pour son engagement continu en faveur du transport en commun et des communautés qu'il dessert. »

Mike Bradley, maire de Sarnia

« Ce financement a joué un rôle déterminant dans le renouvellement du parc de véhicules de transport en commun, l'amélioration de l'expérience des usagers dans les terminaux et l'amélioration de l'accessibilité du service. Les programmes de financement à long terme, tels que le PIIC, permettent aux municipalités d'établir des budgets pluriannuels et de mettre en œuvre efficacement nos programmes d'investissement afin de veiller à ce que notre réseau de transport en commun continue de répondre aux besoins des usagers. »

David Jackson, directeur général, ingénierie et exploitation, pour la Ville de Sarnia

Produits connexes

Document d'information : Améliorations liées au transport en commun à Sarnia

Faits en bref

Le gouvernement fédéral a consacré 4 733 737 $ au projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'est élevée à 3 741 240 $ et celle de la Ville de Sarnia à 2 749 866 $.

Ce volet soutient la construction, l'expansion et la modernisation des réseaux de transport urbain et rural qui contribuent à améliorer les services et à transformer la façon dont les Canadiens vivent, se déplacent et travaillent.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, créent de nouveaux emplois dans les secteurs de la fabrication et de la construction, réduisent la pollution et rendent la vie plus abordable.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

L'Ontario investit près de 70 milliards de dollars dans le plus vaste projet d'expansion du transport en commun en Amérique du Nord.

Sarnia a reçu 1 232 951 $ en 2025-2026 dans le cadre du programme de la Taxe sur l'essence de l'Ontario. Ce programme prévoit le versement de deux cents par litre d'essence vendu en Ontario aux municipalités pour le transport en commun. Les municipalités peuvent utiliser ces fonds pour leurs dépenses liées à l'exploitation et aux immobilisations dans le transport en commun.

Liens connexes

Plan Investir dans le Canada - Bâtir un Canada meilleur

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Volet Infrastructures du transport en commun

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/pti-itc-fra.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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