MONTRÉAL, le 20 mars 2025 /CNW/ - Les résidents de Montréal bénéficieront d'un accès élargi aux options de transport actif grâce à un investissement fédéral de plus de 7,9 millions de dollars qui contribuera à réaliser 4 projets.

Grâce à un investissement de près de 3,3 millions de dollars, le réaménagement des rues Lapierre et Matte visant à améliorer la sécurité et le confort des usagers sera complété dans les mois à venir. Alors que les travaux sur la rue Lapierre ont eu lieu à l'été 2024 afin de moderniser les infrastructures adaptées aux besoins des cyclistes et des piétons, les travaux de la rue Matte, prévus cet été, viendront compléter ce projet structurant. En plus de favoriser le transport actif, ces améliorations renforceront la connectivité du secteur et s'inscrivent dans la vision de Montréal-Nord de réduire la dépendance à l'automobile et de soutenir la transition écologique.

Deux projets pour favoriser la mobilité active et sécuriser les déplacements verront le jour dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville à Montréal grâce à un financement de 3 864 000 $. D'une part, l'aménagement d'une rue partagée sur le boulevard Gouin, dans le secteur du Sault-au-Récollet, offrira un espace inclusif et verdoyant aux piétons et cyclistes. D'autre part, des mesures de sécurisation seront mises en place autour de 16 écoles et 11 résidences pour aînés, incluant des saillies de trottoirs, des dos d'ânes, des traverses piétonnières améliorées et des radars pédagogiques.

L'octroi de 817 130 $ permettra à l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal de réaménager les rues Rivard et Boucher pour réduire la vitesse automobile et sécuriser les usagers vulnérables. En réponse aux demandes des résidents et usagers locaux, les interventions incluent l'élargissement des trottoirs, l'ajout de plantations, une meilleure signalisation et la réduction du stationnement.

Ces initiatives s'inscrivent dans un programme global d'amélioration du bilan routier et visent à créer un environnement plus sécuritaire, agréable et propice aux déplacements actifs. Elles favorisent le transport durable, tout en améliorant l'accessibilité des infrastructures et des services locaux pour tous. Ces projets contribuent à un cadre de vie plus sain et inclusif, en encourageant la mobilité active et en renforçant l'accessibilité pour l'ensemble des citoyens.

« Les options de transport actif accessibles sont essentielles à des collectivités saines, vertes et inclusives. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer ce projet communautaire essentiel. Le réaménagement de l'avenue Matte et de la rue Lapierre permettra aux Montréalais d'avoir des routes plus sécuritaires et encouragera les résidents à rester actifs. »

Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa

« En soutenant ces projets à Ahuntsic-Cartierville, nous faisons un pas de plus vers des quartiers où la mobilité active est non seulement encouragée, mais aussi sécurisée pour tous. Que ce soit par des rues partagées ou des aménagements adaptés autour des écoles et des résidences pour aînés, nous investissons dans des infrastructures qui facilitent les déplacements, réduisent notre empreinte carbone et améliorent la qualité de vie des citoyens. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères et du Développement international et députée de Ahuntsic-Cartierville

« Le projet de réaménagement des rues Rivard et Boucher est un exemple concret de notre engagement à créer des espaces urbains plus sécuritaires et accessibles pour tous les résidents. En améliorant la sécurité des piétons, en réduisant la vitesse de circulation et en favorisant le transport actif, nous contribuons à bâtir un environnement plus agréable et plus durable pour les résidents, tout en répondant aux préoccupations exprimées par la communauté locale. »

L'honorable Steven Guilbeault, Ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parc Canada et député de Laurier-Sainte-Marie

« Grâce aux travaux de réaménagement des rues Lapierre et Matte, Montréal-Nord poursuit sa transformation vers un milieu de vie plus sécuritaire et accessible. La reconstruction des trottoirs, des bordures et des saillies, l'amélioration de la chaussée et du système d'éclairage, ainsi que l'aménagement paysager entre la rue Pascal et le boulevard Maurice-Duplessis contribueront à renforcer la mobilité active et la connectivité du secteur. Une avancée concrète vers un avenir plus durable, plus inclusif et plus dynamique. »

Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord

« Nous sommes ravis de voir ces projets prendre forme dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. L'aménagement d'une rue partagée et les mesures de sécurisation autour des écoles, incluant des saillies de trottoirs, des dos d'ânes, des traverses piétonnières améliorées et des afficheurs de vitesse, vont considérablement améliorer la sécurité des usagers les plus vulnérables. Ces aménagements vont également créer des espaces plus apaisés, plus sécuritaires, plus inclusifs et verdoyants. Ces initiatives reflètent notre engagement à promouvoir la mobilité active et à renforcer la qualité de vie de notre population »

Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

« Situées dans un secteur dense et générateur de déplacements, les rues Boucher et Rivard étaient dotées de trottoirs beaucoup trop étroits pour assurer des déplacements actifs sécuritaires et confortables. L'apaisement de ces axes et l'élargissement des trottoirs les rendront dorénavant beaucoup plus conviviaux et performants en matière d'accessibilité universelle. En plus d'assurer la sécurité et le confort des piétons, ces projets amélioreront la qualité de vie des résidents en verdissant et en embellissant ces îlots de chaleur autrefois minéralisés qui seront désormais plus résilients lors d'épisodes de pluie et de chaleur extrêmes. »

Luc Rabouin, maire d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 7 966 044 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA).

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Les demandes de financement des demandeurs autochtones et les demandeurs résidant dans les territoires sont actuellement acceptées dans le cadre du volet Projets d'immobilisations du Fonds pour le transport actif jusqu'au 9 avril 2025. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Web suivant : https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Web suivant : https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html. Le Fonds pour le transport actif a été lancé en 2021, en soutien à la Stratégie nationale de transport actif du Canada. Il prévoit 400 millions de dollars pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables.

Les investissements dans les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles. Ils permettent entre autres de créer de bons emplois, de renforcer l'économie, de favoriser des modes de vie plus sains, de veiller à ce que chacun bénéficie d'un accès équitable aux services et aux possibilités, de réduire la pollution atmosphérique et sonore, et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre de trois volets : Ententes pour les régions métropolitaines, Financement de base et Financement ciblé. Pour plus d'information, visitez le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada.

Le gouvernement fédéral a également récemment lancé son nouveau Carrefour en ligne du transport actif. Il s'agit d'une page Web qui rassemble des ressources liées au transport actif, entre autres des données, des recherches, des politiques, des histoires de réussite sur des projets situés dans tout le Canada et de l'information sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

