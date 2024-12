PORT COQUITLAM, BC, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit 9,6 millions de dollars dans deux projets visant à améliorer des infrastructures essentielles afin d'atténuer les risques d'inondation auxquels la collectivité est confrontée.

Cet investissement a été annoncé par Ron McKinnon, député de Coquitlam-Port Coquitlam, et Brad West, maire de Port Coquitlam.

Le projet de station de pompage pour le drainage du ruisseau Maple permettra de protéger les résidents et les propriétés des secteurs de faible altitude contre les inondations causées par l'augmentation des précipitations et l'élévation du niveau de la mer. Les travaux consisteront à remplacer les pompes existantes par des pompes adaptées à l'habitat des poissons, ainsi qu'à améliorer la structure d'endiguement des eaux d'inondation afin d'améliorer la gestion de l'eau tout en favorisant le passage et la survie des poissons. On effectuera également des travaux de protection contre les séismes, des travaux d'amélioration structurelle, des travaux de génie civil, ainsi que des travaux d'amélioration aux systèmes mécaniques et électriques.

Le projet de station de pompage pour le drainage du ruisseau Cedar permettra d'augmenter la capacité à gérer efficacement le débit d'eau lors de tempêtes attribuables aux changements climatiques. Les travaux consisteront notamment à assurer la protection contre les inondations des propriétés résidentielles, commerciales et agricoles dans les secteurs de faible altitude, ainsi qu'à prendre des mesures pour empêcher les inondations localisées sur les routes. Le projet comprend également le remplacement des pompes existantes par des pompes permettant le passage des poissons, l'amélioration de la structure d'endiguement des eaux d'inondation et l'installation d'une génératrice permanente.

« Les changements climatiques constituent une menace croissante pour les collectivités de tout le Canada et touchent toute la population. Les investissements dans les infrastructures d'atténuation des catastrophes ne visent pas seulement à diminuer les risques, mais aussi à protéger nos foyers, nos moyens de subsistance, nos infrastructures essentielles et la vie aquatique indispensable à nos écosystèmes. Les projets annoncés aujourd'hui témoignent de notre engagement continu à collaborer avec nos partenaires pour bâtir des collectivités plus résilientes et mieux adaptées, comme Port Coquitlam, et veiller à ce qu'elles soient mieux protégées aujourd'hui et pour les générations à venir. »

Ron McKinnon, député de Coquitlam-Port Coquitlam, Colombie-Britannique, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures d'atténuation des inondations pour protéger les résidents, les entreprises et l'environnement de Port Coquitlam contre les risques croissants de phénomènes météorologiques violents. Ces projets nous permettront non seulement de renforcer notre capacité à gérer les précipitations accrues et l'élévation du niveau de la mer, mais aussi de soutenir notre engagement en faveur de la durabilité environnementale en améliorant le passage et l'habitat des poissons. Nous remercions le gouvernement fédéral pour cet investissement important dans la sécurité et la résilience de notre ville. »

Brad West, maire de Port Coquitlam

Faits en bref

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

de bénéfices. Le gouvernement fédéral investit 5 600 000 $ dans la station de pompage pour le drainage du ruisseau Maple et 4 000 000 $ dans la station de pompage pour le drainage du ruisseau Cedar dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a engagé plus de 3,8 milliards de dollars dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, on a annoncé plus de 2,77 milliards de dollars pour 105 projets d'infrastructure visant à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à protéger les Canadiens.

Ce financement soutiendra des projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou le renforcement d'infrastructures publiques existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles incluent les municipalités, les administrations locales, les provinces, les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, les organismes à but non lucratif et à but lucratif en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles en dehors du secteur privé. Pour qu'un projet puisse être jugé admissible, ses coûts admissibles doivent totaliser au moins 1 million de dollars.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, on a alloué une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada , le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

, le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI). La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce : au Centre de soutien climatique, dont l'objectif est de fournir un soutien direct pour répondre aux demandes de renseignements concernant les infrastructures et le climat; à la liste des experts en matière de climat et d'infrastructure, qui sert à fournir un accès à des conseils d'experts afin de renforcer la prise en compte du climat dans le cadre des projets d'infrastructure publique et de logement; et aux outils et aux ressources sur le climat, qui sont largement disponibles et accessibles dans le site suivant : plateforme PerspectivesClimatiques.ca.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

