CLEARWATER COUNTY, AB, le 29 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral et la Première Nation O'Chiese investissent plus de 17,1 millions de dollars dans la construction d'un nouveau pont menant à la collectivité et dans l'amélioration de l'efficacité énergétique d'un bâtiment communautaire central.

Le nouveau pont à deux voies au-dessus de la rivière Baptiste remplacera un pont à une voie - construit il y a 100 ans - sur l'une des deux principales routes d'accès à la communauté. Le projet consiste également à modifier le tracé des routes en direction et en provenance du pont, ainsi qu'à mettre en place des mesures de protection contre les inondations.

Les améliorations apportées au centre des services communautaires locaux viseront notamment l'éclairage, l'alimentation en eau, le chauffage et la ventilation. Elles permettront d'assurer une utilisation plus efficace de l'énergie, ce qui aidera la collectivité à réduire ses coûts tout en rendant l'installation plus écologique. En tant que plaque tournante de la Première Nation O'Chiese, le bâtiment des services communautaires offre des programmes et des services, notamment des activités récréatives, des services de garde d'enfants et des soins de santé, de même que de la nourriture et des vêtements pour les membres vulnérables de la collectivité.

« Les moyens de subsistance d'une collectivité sont directement liés à la fiabilité de ses services essentiels. En remplaçant le pont de la rivière Baptiste et en améliorant l'efficacité énergétique du bâtiment des services communautaires, nous contribuons à la sécurité et au bien-être des membres de la Première Nation O'Chiese, aujourd'hui et à l'avenir. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités



« Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada accorde la priorité à la sécurité et au bien-être des communautés des Premières Nations. Compte tenu des incertitudes qu'entraînent les changements climatiques, il est essentiel que nous disposions d'un nouveau pont qui puisse supporter les véhicules d'urgence afin d'assurer la sécurité de nos membres et de leur donner l'assurance qu'ils pourront obtenir de l'aide en cas de besoin. »

Direction de la Première Nation O'Chiese

« En tant que gardiens de leurs terres ancestrales, les peuples des Premières Nations ont le devoir profond de préserver et de protéger leur environnement. Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada prenne des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques. Grâce à son soutien, nous avons réduit nos factures mensuelles, en plus d'avoir revitalisé notre centre communautaire pour en faire un symbole du progrès durable. En bâtissant ensemble un avenir plus vert et plus prometteur, nous honorons notre patrimoine et préservons notre avenir commun. »

Corbin Saulteaux, agent des communications, Première Nation O'Chiese



Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit un total de 15 570 060 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) et du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La contribution de la Première Nation O'Chiese s'élève à 1 539 000 $.

Alors que le monde s'oriente vers une économie nette zéro, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures concrètes et s'emploient à tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,8 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 2,5 milliards de dollars de dollars ont été engagés pour plus de 95 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens..

Le Fonds soutient les projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou la consolidation d'infrastructures existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les gouvernements locaux, les provinces et les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, ainsi que les organismes à but lucratif et non lucratif, en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles de l'extérieur du secteur privé. Les coûts admissibles totaux du projet doivent s'élever à au moins un million de dollars pour qu'une demande soit jugée admissible.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 72.60% et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 361 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme BCVI lance un troisième cycle de présentation de demandes à partir du 1 er août 2024 pour des projets de rénovation de petite et moyenne envergure dont les coûts admissibles se situent entre 100 000 $ et 2 999 999 $.

août 2024 pour des projets de rénovation de petite et moyenne envergure dont les coûts admissibles se situent entre 100 2 999 999 $. Les demandes visant de grands projets de rénovation dont les coûts admissibles se situent entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars et qui visent à améliorer des bâtiments communautaires ou à construire de nouveaux bâtiments écoénergétiques seront acceptées à compter du 4 septembre 2024.

Les deux périodes de réception de demandes se termineront le 16 octobre 2024 à 15 h, heure de l'Est.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

