OTTAWA, ON, le 24 mars 2026 /CNW/ - Alors que le Canada s'engage sur la voie d'un avenir carboneutre, le gouvernement fédéral fait équipe avec des exploitants d'autobus de transport en commun et d'autobus scolaires pour les aider à électrifier leurs parcs de véhicules et à réduire leurs émissions de carbone.

Transdev Canada Inc. a reçu un financement de plus de 620 000 $ dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE) du gouvernement du Canada pour élaborer un plan visant à électrifier son parc d'autobus scolaires en Ontario. Ce projet a permis à Transdev de mieux se préparer à la mise en service future d'autobus à zéro émission grâce à l'amélioration de ses connaissances générales et à une meilleure planification.

Présente dans tout le pays, Transdev Canada offre aux collectivités un large éventail de services de transport de passagers, notamment des services de transport en commun, de transport adapté, de transport scolaire, de transport médical, de transport ferroviaire, de navette, de microtransport, de transport à la demande, de location et plus encore. L'entreprise investit dans les autobus scolaires électriques depuis 2016 et compte déjà plus de 100 autobus scolaires électriques au Canada.

Citations

« Partout en Ontario, des centaines de milliers de jeunes élèves prennent l'autobus scolaire chaque jour d'école. En collaborant avec les exploitants d'autobus scolaires pour électrifier leurs parcs, nous contribuons à réduire l'impact environnemental et à diminuer les émissions de carbone. Le gouvernement fédéral est fier de soutenir Transdev Canada alors que l'entreprise prépare et planifie la poursuite de l'électrification de son parc de véhicules. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Nous sommes très reconnaissants du soutien obtenu dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE) du gouvernement du Canada. Cet investissement renforce non seulement notre engagement en faveur de la durabilité environnementale, mais nous permettra également d'offrir des options de transport plus sûres, plus efficaces et plus silencieuses aux élèves et aux communautés que nous desservons. »

Arthur Nicolet, président-directeur général, Transdev Canada

Faits en bref

Le gouvernement fédéral a investi 623 111 $ dans ce projet de planification dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). Transdev Canada Inc. a fourni 155 778 $.

Le FTCZE aide les collectivités à investir dans des solutions de transport en commun et de transport scolaire à zéro émission afin de contribuer à un environnement plus propre tout en améliorant la mobilité des Canadiens.

Le FTCZE complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement s'est engagé à fournir un financement pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures prises par le gouvernement fédéral permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et de soutenir la croissance des collectivités partout au pays.

Liens connexes

Fonds pour le transport en commun à zéro émission

https://logement-infrastructure.canada.ca/zero-emissions-trans-zero-emissions/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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