OTTAWA, ON, le 28 nov. 2025 /CNW/ - La Ville de Thunder Bay a amélioré son réseau de sentiers grâce à deux nouveaux ponts grâce à un investissement combiné de 1,3 million de dollars du gouvernement fédéral et de l'administration municipale.

Les deux ponts financés par cet investissement ont été construits dans le réseau de sentiers existant, et ils encouragent les modes de transport respectueux de l'environnement. Le pont du parc George Burke améliore l'accès nord-sud des piétons et des cyclistes à l'université Lakehead et à l'hôpital régional de Thunder Bay, tandis que le pont de la rue Clayte relie le quartier de River Terrace aux écoles voisines, ce qui permet aux élèves de se rendre plus facilement à l'école à pied ou à vélo. Les deux ponts ont été construits à partir de matériaux récupérés sur un pont routier désaffecté, ce qui a permis de réduire encore davantage l'impact financier et environnemental de la construction.

« Les ponts pour piétons et cyclistes ajoutés au réseau de sentiers de Thunder Bay offriront à la communauté un moyen sûr et pratique de se déplacer sans voiture entre leur domicile, leur école, leur lieu de travail et les services locaux. L'utilisation de matériaux récupérés pour construire ces ponts non routiers est doublement bénéfique pour l'environnement. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et de la Famille, et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« C'est une excellente nouvelle pour Thunder Bay. Ces nouveaux ponts élargissent les options sûres de transport actif disponibles pour les résidents, relient des zones clés de notre ville et permettent aux élèves, au personnel hospitalier et aux familles de se déplacer plus facilement sans voiture. Nous sommes reconnaissants de ce soutien et fiers de continuer à construire une ville plus connectée, plus durable et plus accessible pour tous. »

Ken Boshcoff, maire de la Ville de Thunder Bay

Le gouvernement fédéral a investi 780 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution de la ville de Thunder Bay s'élève à 520 000 $.

Le transport actif désigne le déplacement de personnes ou de biens grâce à l'activité humaine. Il comprend notamment la marche, la bicyclette et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui profitent aux populations et communautés autochtones.

Le gouvernement fédéral a également lancé le Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web contient des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des exemples de projets réussis au Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif, la première approche stratégique du pays visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. Il utilise des investissements fondés sur des données et des preuves pour créer de nouveaux réseaux de transport actif et prolonger ceux qui existent, tout en soutenant des options de déplacement équitables et durables.

