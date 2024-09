CHARLOTTETOWN, PE, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Des véhicules neufs et remis à neuf dotés de caractéristiques d'accessibilité amélioreront les opérations et les services de transport grâce à un investissement combiné de plus de 1,2 million de dollars du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial ainsi que de la ville de Charlottetown, de la ville de Stratford, de la ville de Cornwall et de Pat and the Elephant.

Grâce à ce financement, Charlottetown, Stratford et Cornwall ont réparé et modernisé leur parc de véhicules de transport en commun, ce qui leur permettra de maintenir leur couverture de service actuelle pendant la transition vers des véhicules électriques. Ces améliorations permettront d'améliorer les opérations de transport en commun dans les trois collectivités.

En outre, Pat and the Elephant ont reçu des fonds pour aider à remplacer cinq fourgonnettes fonctionnant au gaz. Les nouveaux véhicules soutiennent la mission de l'organisation qui consiste à fournir des transports accessibles aux habitants de l'île qui en ont besoin. Trois des nouvelles fourgonnettes seront des modèles hybrides dotés d'un équipement de recharge. Toutes les nouvelles fourgonnettes sont équipées de civières pour les transports non urgents. Cela signifie que davantage de personnes pourront se rendre à leurs rendez-vous, aller d'un établissement de soins à un autre, se rendre à leur domicile et aller chez le médecin à l'Île-du-Prince-Édouard et en dehors de l'Île.

« Nous sommes fiers de nous associer à la province et à Pat and the Elephant pour apporter des améliorations réelles et concrètes au transport en commun à Charlottetown, Cornwall et Stratford. Ces investissements ne se limitent pas à la modernisation des véhicules; ils permettent de construire un réseau de transport en commun plus durable, plus inclusif et plus fiable, qui répond aux besoins changeants de nos collectivités ».

Sean Casey, député pour la ville de Charlottetown, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La demande d'infrastructures de transport augmente et les partenariats financiers sont essentiels à la santé et au bien-être de nos habitants et de notre environnement. Grâce à un transport en commun fiable et accessible, les habitants de l'île pourront accéder aux services dont ils ont besoin pour améliorer leur qualité de vie et soutenir des collectivités durables, saines et dynamiques à l'Île-du-Prince-Édouard. »

Ernie Hudson, ministre des Transports et de l'Infrastructure de l'Île-du-Prince-Édouard

« Nous sommes ravis de la modernisation du parc de véhicules du réseau de transport en commun et des retombées positives sur le nombre d'usagers dans la région de la capitale. L'amélioration du transport en commun est une priorité absolue pour nos collectivités en pleine croissance, et la ville de Charlottetown est très fière de soutenir cette initiative, qui rendra les déplacements plus fiables, non seulement pour les habitants, mais aussi pour les visiteurs et les touristes ».

Philip Brown, maire de Charlottetown

« Depuis près de 50 ans, Pat and the Elephant offre un service fiable et accueillant aux habitants qui ont besoin d'une aide au transport. Cinq nouvelles fourgonnettes accessibles permettront à nos services de rester performants aujourd'hui et dans le futur. L'ajout de civières offrira une tranquillité d'esprit aux personnes qui ont besoin d'un transport non urgent.

Margaret Shanahan, gestionniare, Pat and the Elephant

« La Municipalité de Cornwall est fière d'aller de l'avant avec son réseau de transport en commun en collaboration avec ses partenaires, dont Pat and the Elephant, la province de l'Î.‑P.‑É., Charlottetown et Stratford, afin de répondre aux besoins croissants de ses résidents et de créer un réseau de transport en commun plus inclusif. »

Minerva McCourt, mairesse de Cornwall

« La Municipalité de Stratford connaît une forte croissance du nombre d'usagers du transport en commun et doit continuer à desservir la population et à développer son réseau. Les investissements dans le parc de véhicules, comme ceux qui ont été annoncés aujourd'hui, sont à la fois nécessaires et positifs. Tandis que de plus en plus de résidents adoptent le transport en commun, nous devons nous assurer que le parc de véhicules est prêt et disponible pour desservir les membres de notre collectivité. Nous remercions les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que nos partenaires des trois municipalités faisant partie du réseau T3 Transit pour cet investissement financier. »

Steve Ogden, maire de Stratford

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 519 578 $ au moyen du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard investit 404 191 $, les municipalités de la région de la capitale fournissent 57 512 $ et Pat and the Elephant fournit 231 414 $.

. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard investit 404 191 $, les municipalités de la région de la capitale fournissent 57 Pat and the Elephant fournit 231 414 $. Ce volet soutient la construction, l'expansion et la modernisation des réseaux de transport urbain et rural.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre à leur destination, créent de nouveaux emplois dans les secteurs de la fabrication et de la construction, réduisent la pollution et rendent la vie plus abordable.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 10 projets d'infrastructure ont été annoncés dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun à l'Île-du-Prince-Édouard, pour une contribution fédérale totale de plus de 12,5 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 10,5 millions de dollars.

Les investissements dans le transport en commun sont une priorité essentielle pour le gouvernement fédéral.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a consacré plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont donné lieu à près de 2000 projets dans tout le pays.

En 2021, le gouvernement a annoncé un financement important pour le transport en commun qui comprend des milliards de dollars visant à soutenir les autobus à zéro émission, les solutions de transport en commun en milieu rural, le transport actif ainsi que les projets de grande envergure afin d'accélérer l'expansion des grands réseaux de transport en commun, dont de nombreux Canadiens dépendent chaque jour.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par an en financement permanent afin de répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun tout en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun ainsi qu'au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par an en financement permanent afin de répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun tout en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun ainsi qu'au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif au moyen de trois mécanismes : les ententes avec les régions métropolitaines, le financement de base et le financement ciblé.

Nous acceptons actuellement les déclarations d'intérêt concernant les ententes pour les régions métropolitaines et le financement de base. Visitez le site Web de Logement, Infrastructure et Collectivités Canada pour en savoir plus.

pour en savoir plus. Logement, Infrastructure et Collectivités Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour : de la croissance rapide des villes aux changements climatiques, sans oublier les menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour : de la croissance rapide des villes aux changements climatiques, sans oublier les menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique visant à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer les économies locales.

Stacey Miller, Ministère des Transports et de l'Infrastructure, Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, 902-218-2103