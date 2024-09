Le gouvernement fédéral et les Territoires du Nord-Ouest annoncent le renouvellement du Fonds pour le développement des collectivités du Canada

YELLOWKNIFE, NT, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest ont signé une nouvelle entente de dix ans au titre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC). En vertu de cette entente, les Territoires du Nord-Ouest recevront 94,5 millions de dollars dans le cadre du FDCC au cours des cinq premières années. Ce financement permettra aux Territoires de fournir un financement prévisible, stable et à long terme aux collectivités.

Le renouvellement de cette entente signifie que l'on continuera à construire, à entretenir et à développer des infrastructures essentielles, notamment celles qui soutiennent le logement.

Le FDCC a permis de soutenir d'importants projets d'infrastructure dans les Territoires du Nord‑Ouest, notamment la construction d'une salle communautaire et d'un centre de conditionnement physique dans le hameau de Fort McPherson, la remise en état de routes et de trottoirs dans le village de Fort Simpson, ainsi que l'amélioration d'infrastructures d'aqueduc et d'égout dans la municipalité de Hay River. De plus, depuis 2015, le FDCC a soutenu plus de 40 projets de routes et d'autoroutes sur le territoire, pour un montant total de plus de 13,1 millions de dollars.

Au cours des dix prochaines années, les collectivités du Canada recevront 26,7 milliards de dollars de financement grâce au renouvellement des ententes du FDCC. Ce financement leur permettra de mettre en place de nouvelles infrastructures, ainsi que de soutenir leurs priorités liées à la construction de logements et à l'abordabilité de ceux-ci.

Citations

« Grâce à cet investissement, les collectivités des Territoires du Nord-Ouest bénéficieront de la souplesse nécessaire pour investir dans des projets d'infrastructures stratégiques qui contribuent à la réalisation des priorités locales. Ce financement est essentiel pour bâtir des collectivités abordables et inclusives où les résidents veulent vivre, travailler, se divertir et élever leur famille, et ce, tout en protégeant l'environnement. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les programmes comme le Fonds pour le développement des collectivités du Canada sont essentiels pour assurer la viabilité à long terme de l'ensemble des collectivités des Territoires du Nord-Ouest. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est fier du partenariat qu'il continue de former avec le gouvernement du Canada pour mettre en place des infrastructures communautaires solides et durables, et permettre aux administrations locales de mieux répondre aux besoins de leurs résidents. »

L'honorable Vince McKay, ministre des Affaires municipales et communautaires

Faits en bref

Partout au Canada , le gouvernement fédéral renouvelle le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base.

, le gouvernement fédéral renouvelle le Fonds pour le développement des collectivités du (FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base. De 2014 à 2024, le FDCC a permis d'investir plus de 26,2 milliards de dollars dans plus de 3600 collectivités du pays dans le cadre de 19 catégories de projets, dont le transport en commun, les infrastructures d'approvisionnement en eau, les infrastructures de gestion des déchets solides, les autoroutes, les routes et les ponts.

Au cours des cinq premières années de l'entente, les Territoires du Nord-Ouest recevront 94,5 millions de dollars, dont 18 millions de dollars durant l'exercice 2024‑2025.

Après les cinq premières années, les niveaux de financement seront réévalués en fonction des données du recensement de 2026.

Le FDCC constitue une source permanente et indexée de financement qui est versé directement deux fois par année aux provinces et aux territoires qui, à leur tour, transfèrent ces fonds aux administrations locales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

L'accès au financement dans le cadre du FDCC renouvelé sera lié à la prise de mesures par les provinces, les territoires et les municipalités pour accroître l'offre de logements au Canada .

Liens connexes

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada

Fonds pour le développement des collectivités du Canada aux Territoires du Nord-Ouest

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Jay Boast, Conseiller principal en communication et en planification, Ministère des Affaires municipales et communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 867-767-9162, poste 21044, [email protected]