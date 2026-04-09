CARAQUET, NB, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour construire des logements à grande échelle.

À cette fin, le député Serge Cormier, le ministre Gilles LePage, la ministre Isabelle Thériault, et le maire Bernard Thériault ont annoncé un investissement fédéral de plus de 2,39 millions de dollars, une contribution provinciale de plus de 1,59 million de dollars, et un investissement municipal de plus de 799 000 $ dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), pour améliorer les infrastructures liées à l'eau, aux eaux usées et pluviales qui sont nécessaires pour bâtir plus rapidement davantage de logements.

Le financement permettra de financer le prolongement des rues Comeau et de la Gare, ce qui comprendra le prolongement des conduites d'eau ainsi que les infrastructures nécessaires pour les eaux usées et les eaux pluviales là où cela s'avère nécessaire. Le projet prévoit également la construction d'une nouvelle rue, entièrement équipée de conduites d'eau, d'égouts pour les eaux usées et de collecteurs pluviaux, ainsi que de 22 nouvelles bornes d'incendie et des raccordements correspondants. Une fois achevées, ces nouvelles infrastructures permettront la construction d'un lotissement résidentiel de 125 nouveaux logements.

Les grands projets d'infrastructure de ce type soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de lutter contre la crise du logement et viennent s'ajouter au travail de Maisons Canada, la nouvelle agence fédérale chargée de construire des logements abordables, d'aider les constructeurs grâce à du financement et d'encourager l'adoption de meilleures méthodes de construction.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« Cet investissement à Caraquet nous permettra de construire plus de logements, plus rapidement, tout en renforçant notre communauté. En améliorant les infrastructures d'eau potable et d'eaux usées, nous rendons possible la réalisation d'un nouveau développement résidentiel qui offrira à davantage de personnes un endroit où se loger. Tout aussi important, ce projet créera des emplois et générera du travail pour les entrepreneurs et les entreprises locales, en gardant les retombées économiques ici, dans notre région »

Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst

« Il est primordial d'investir dans les infrastructures essentielles pour soutenir la construction de logements et bâtir des collectivités fortes et durables. En appuyant ce projet, nous contribuons à créer les conditions nécessaires pour construire davantage de logements, attirer de nouveaux résidents et faire en sorte que Caraquet puisse continuer de croître et de prospérer. »

L'honorable Gilles LePage, ministre de l'environnement et du changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« Notre gouvernement a fait du logement une priorité, et cet investissement à Caraquet en est une démonstration concrète. En appuyant le développement des infrastructures essentielles, nous donnons les moyens à notre communauté de construire davantage de logements et de mieux répondre aux besoins de la population. Je suis fière de voir nos gouvernements travailler ensemble pour soutenir la croissance et bâtir un avenir durable pour notre région. »

L'honorable Isabelle Thériault, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et députée de la circonscription de Caraquet

« La Ville de Caraquet se sent privilégiée de pouvoir compter sur ce partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial. Il nous permettent de construire des centaines de logements, nécessaires à notre population. »

Bernard Thériault, maire de la ville de Caraquet

Faits en bref

Le FCIL, qui fait partie du budget de 2024, vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL est conçu pour aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des systèmes ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Le financement destiné aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente sera transféré au volet de prestation directe du FCIL.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

Maisons Canada a été lancée le 14 septembre 2025 et se concentrera sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures fédérales créent de bons emplois, accélèrent la construction de logements et aident les collectivités à se développer dans tout le pays.

Liens connexes

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Bernard Thériault, Maire, Ville de Caraquet, 506-726-2727, [email protected]