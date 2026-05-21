WELLINGTON, ON, le 21 mai 2026 /CNW/ - Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

À cette fin, le député Chris Malette, accompagné du maire Steve Ferguson, a annoncé un investissement fédéral de plus de 20 millions de dollars dans la station de traitement des eaux usées par aération prolongée de Wellington, dans le comté de Prince Edward, dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

En investissant dans l'agrandissement de la station de traitement des eaux usées, le comté de Prince Edward sera en mesure de répondre aux besoins futurs d'une collectivité en pleine croissance. Une fois les travaux terminés, la station, qui a été construite en 1975 et qui dessert actuellement un peu plus de 2 100 résidents, sera en mesure de desservir 6 000 résidents supplémentaires.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord bâtir des collectivités fortes. Le gouvernement du Canada bâtit des infrastructures à un rythme et à une échelle jamais vus depuis des générations. Il investit dans des projets d'infrastructure qui favorisent le développement de collectivités plus fortes, plus sûres et mieux reliées partout au pays. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes permet de construire les infrastructures dont les Canadiens dépendent chaque jour. L'investissement annoncé aujourd'hui pour les infrastructures de traitement des eaux usées aidera le comté de Prince Edward à répondre aux besoins futurs de la collectivité à mesure qu'elle se développe et croît. ».

Chris Malette, député de Bay of Quinte

« Nous sommes reconnaissants du financement accordé par le gouvernement du Canada pour le renouvellement de ces importantes infrastructures à Wellington, qui contribuera à réduire l'impact financier pour les contribuables du comté de Prince Edward. Cette annonce de financement arrive à point nommé, alors que le Conseil se prépare à entreprendre des discussions sur la planification à long terme des infrastructures d'aqueduc et d'égout. Il est essentiel d'offrir des services de traitement des eaux usées fiables pour protéger la santé publique et préserver l'environnement naturel. De plus, ce financement nous aidera à répondre aux demandes de services actuelles et futures, de manière à ce que nous puissions continuer à bâtir un système de logement sain capable de répondre aux besoins des personnes et des familles. »

Steve Ferguson, maire, comté de Prince Edward

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 20 608 230 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Les promoteurs de projets admissibles dans le cadre du volet de prestation directe peuvent trouver de plus amples renseignements sur la façon de soumettre leur déclaration d'intérêt initiale pour des projets prêts à être mis en chantier sur la page Web du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Le financement du projet est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire. Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale.



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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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