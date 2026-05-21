VANCOUVER, BC, le 21 mai 2026 /CNW/ - On procédera à l'amélioration du pont de la rue Cambie, l'un des ponts les plus importants de la ville, afin qu'il réponde aux normes parasismiques modernes grâce à un investissement conjoint de plus de 200 millions de dollars du gouvernement fédéral, de la Ville de Vancouver et de TransLink.

Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et député de Vancouver Granville, Ken Sim, maire de la Ville de Vancouver, et Kevin Quinn, président-directeur général de TransLink, étaient sur place pour en faire l'annonce aujourd'hui.

Le pont de la rue Cambie, qui relie la péninsule densément peuplée du centre-ville au reste de Vancouver, est situé dans une région à forte activité sismique. Le pont, inauguré en 1985, compte cinq voies de circulation, une piste cyclable bidirectionnelle et des allées piétonnes. Il constitue un important couloir de transport, avec plus de 13 millions de traversées de véhicules par année, et fait également partie du réseau routier principal de TransLink, qui assure le déplacement sûr et efficace des personnes et des marchandises dans toute la région.

Ce projet permettra de renforcer la résilience parasismique du pont grâce à des travaux d'amélioration et de réhabilitation réalisés en plusieurs phases, qui réduiront les dommages potentiels causés par les tremblements de terre ainsi que les coûts de réparation. Les travaux contribueront également à accroître la sécurité publique et à maintenir un réseau de transport fiable en favorisant des interventions d'urgence efficaces et l'accès des véhicules d'urgence, en protégeant les collectivités et les infrastructures essentielles sous le pont et en réduisant les besoins de remise en état après un tremblement de terre. Tout au long de la durée de vie du pont, ces améliorations permettront de réduire les besoins futurs en matière de réfection et d'assurer une fiabilité à long terme.

Les améliorations prévues comprennent l'utilisation novatrice et efficace de paliers d'isolation parasismiques sur l'ensemble des 65 piles du pont, la modification des joints de dilatation existants, la mise à niveau parasismique des appuis à chaque extrémité du pont, ainsi que l'installation d'ancrages au sol pour renforcer les fondations. En plus des améliorations structurelles, le projet comprend aussi des améliorations au réseau de transport pour assurer la durabilité et la connectivité à long terme, ainsi que la naturalisation des rives à l'extrémité nord du pont, qui servira de site pilote pour un nouveau type de digue conçu pour mieux résister à l'élévation du niveau de la mer et aux inondations côtières.

Citations

« Le succès du Canada repose sur la connectivité et la sécurité de nos collectivités. Le pont de la rue Cambie est indispensable au bon fonctionnement du centre-ville de Vancouver, mais il n'a pas été conçu pour résister à un important tremblement de terre -- nous investissons pour remédier à cette situation. Afin de bâtir un Canada plus fort et plus résilient, nous améliorons les infrastructures essentielles à un rythme sans précédent, garantissant ainsi la circulation en toute sécurité des personnes, des services essentiels et des marchandises. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les améliorations essentielles au pont de la rue Cambie ne visent pas seulement à protéger les infrastructures. Elles visent aussi à protéger des vies, à préserver les moyens de subsistance et à permettre aux membres de notre collectivité de rester connectés et résilients en cas de tremblement de terre. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de notre engagement à collaborer étroitement avec nos partenaires locaux afin d'améliorer la préparation de la ville. Ces travaux renforceront l'intégrité structurelle du pont, ce qui garantira sa fiabilité en cas de séisme et soutiendra la collectivité lors d'un éventuel rétablissement. »

Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et député de Vancouver Granville, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le pont de la rue Cambie est un lien essentiel entre la péninsule du centre-ville et le reste de la ville. Ces améliorations renforceront la résilience du pont, réduisant ainsi le risque de dommages structurels en cas de catastrophes naturelles et permettant de maintenir la circulation au moment où cela compte le plus. Ces améliorations favoriseront des liaisons plus sûres et plus fiables, tant pour les résidents que pour les services d'intervention d'urgence. »

L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

« Prendre des mesures proactives pour assurer l'avenir du pont de la rue Cambie est essentiel pour garantir la sécurité et la résilience à long terme de notre collectivité et de nos infrastructures. Ces améliorations renforceront notre capacité à réagir aux catastrophes naturelles, à maintenir les voies de transport essentielles ouvertes au moment où elles sont le plus nécessaires, ainsi qu'à améliorer la préparation aux changements climatiques l'échelle de la ville. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada et TransLink pour leur partenariat et leur soutien financier, qui rendent possible la réalisation de ces importants travaux d'amélioration pour toutes les personnes qui vivent à Vancouver, y travaillent ou la visitent. »

Ken Sim, maire de la Ville de Vancouver

« Le pont de la rue Cambie est un élément essentiel de notre réseau de transport local, et TransLink est fière de contribuer à sa durabilité. En renforçant cette infrastructure essentielle, nous soutenons à la fois les capacités d'intervention d'urgence et la croissance à long terme de notre région. Ces améliorations permettront aux communautés de rester reliées après un événement majeur, lorsque chaque seconde compte. »

Kevin Quinn, président-directeur général, TransLink

Faits en bref

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

Le gouvernement fédéral investit 84,4 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC). TransLink fournit une contribution de 37 millions de dollars, à laquelle pourraient ultérieurement s'ajouter des fonds supplémentaires, et la Ville de Vancouver assume les coûts restants du projet.

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a engagé plus de 3,7 milliards de dollars dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 3 milliards de dollars ont été annoncés pour plus de 126 projets d'infrastructure destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à protéger les Canadiens.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

, dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce : au Centre de soutien climatique, dont l'objectif est de fournir un soutien direct pour répondre aux demandes de renseignements concernant les infrastructures et le climat; à la liste des experts en matière de climat et d'infrastructure, qui sert à fournir un accès à des conseils d'experts afin de renforcer la prise en compte du climat dans le cadre des projets d'infrastructure publique et de logement; et aux outils et aux ressources sur le climat, qui sont largement disponibles et accessibles dans le site suivant : PerspectivesClimatiques.ca Plateforme.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

https://logement-infrastructure.canada.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Stratégie nationale d'adaptation du Canada

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/strategie-nationale-adaptation.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures

https://logement-infrastructure.canada.ca/climate-toolkit-trousse-climat/index-fra.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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