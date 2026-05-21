NAIN, NL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Philip Earle, député de Labrador, de l'honorable Lela Evans, ministre des Affaires du Labrador et députée provinciale de Torngat Mountains, et d'Anthony Andersen, AngajukKâk du gouvernement communautaire inuit de Nain.

Date : Le vendredi 22 mai 2026 Heure : 15 h 00 HAA Lieu : Bureau du gouvernement du Nunatsiavut

25, chemin Ikajuktauvik

Nain (Terre-Neuve-et-Labrador) A0P 1L0

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Bureau du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Janelle Simms, Transports et Infrastructure, 709-729-1758, 709-327-6152, [email protected]