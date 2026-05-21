Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
21 mai, 2026, 13:00 ET
NAIN, NL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Philip Earle, député de Labrador, de l'honorable Lela Evans, ministre des Affaires du Labrador et députée provinciale de Torngat Mountains, et d'Anthony Andersen, AngajukKâk du gouvernement communautaire inuit de Nain.
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Date :
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Le vendredi 22 mai 2026
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Heure :
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15 h 00 HAA
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Lieu :
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Bureau du gouvernement du Nunatsiavut
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Bureau du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Janelle Simms, Transports et Infrastructure, 709-729-1758, 709-327-6152, [email protected]
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