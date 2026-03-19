NEW MARYLAND, NB, le 19 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour construire des logements à grande échelle.

À cette fin, le député David Myles, le ministre Gilles LePage et la mairesse Judy E. Wilson-Shee ont annoncé un investissement fédéral de plus de 1,3 million de dollars, une contribution provinciale de plus de 880 000 $, et un investissement municipal de plus de 440 000 $ dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), en vue d'améliorer les infrastructures de traitement des eaux usées nécessaires pour construire plus vite davantage de logements.

Ce financement permettra de financer la construction d'une nouvelle station de pompage des eaux usées et l'installation de 500 mètres de canalisation d'égout. Ainsi, la capacité de transport du réseau sera accrue et il sera possible de réaliser un nouveau projet immobilier à usage mixte et à densité variable qui pourrait atteindre jusqu'à 500 logements.

Les grands projets d'infrastructure de ce type soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de lutter contre la crise du logement et viennent s'ajouter au travail de Maisons Canada, la nouvelle agence fédérale chargée de construire des logements abordables, d'aider les constructeurs grâce à du financement et d'encourager l'adoption de meilleures méthodes de construction.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« Cet investissement dans des infrastructures de traitement des eaux usées modernes est une étape importante pour soutenir la croissance continue de notre collectivité et l'engagement du gouvernement du Canada à contribuer à résoudre la crise du logement. Des projets comme celui-ci garantissent qu'à mesure que notre collectivité s'élargit, les infrastructures essentielles qui la soutiennent se développent également, créant ainsi de l'espace pour de nouveaux logements, des entreprises locales et un avenir solide et durable. »

David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État et député de Fredericton--Oromocto

« Cet investissement vise à construire les infrastructures dont nos collectivités ont besoin pour croître et prospérer. En modernisant les réseaux de traitement des eaux usées et en soutenant le nouveau développement à New Maryland, nous créons davantage de possibilités de logement, améliorons les services essentiels et renforçons les bases d'une croissance régionale à long terme. »

L'honorable Gilles LePage, ministre de l'environnement et du changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« Le projet de station de pompage des eaux usées de Forbes sera un catalyseur pour une plus grande variété d'options de logement adaptées à toutes les étapes de la vie, y compris des installations de soins pour les personnes âgées et d'équipements de services professionnels dont notre village ne disposait pas jusqu'à maintenant. Nous sommes très reconnaissants du soutien financier et stratégique que nous apportent nos partenaires fédéraux et provinciaux. »

Judy E. Wilson-Shee, mairesse de New Maryland

Faits en bref

Le FCIL, qui fait partie du budget de 2024, vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL est conçu pour aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des systèmes ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Le financement destiné aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente sera transféré au volet de prestation directe du FCIL.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

Maisons Canada a été lancée le 14 septembre 2025 et se concentrera sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures fédérales créent de bons emplois, accélèrent la construction de logements et aident les collectivités à se développer dans tout le pays.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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