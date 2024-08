TORONTO, le 30 août 2024 /CNW/ - Des modifications seront apportées aux ruisseaux Black et Lavender, dans le secteur Rockcliffe-Smythe de Toronto, afin de réduire le risque d'inondation attribuable aux effets des changements climatiques grâce à un investissement conjoint de plus de 323 millions de dollars du gouvernement fédéral et de la Ville de Toronto.

Cet investissement a été annoncé aujourd'hui par le ministre Ahmed Hussen, la mairesse Olivia Chow et la conseillère Frances Nunziata.

Les récentes inondations survenues à Toronto à la suite d'une tempête ont causé d'importants dégâts dans le secteur. Pour éviter que cela ne se reproduise et pour assurer la sécurité de la collectivité, le projet consistera à modifier les canaux des ruisseaux Black et Lavender, à construire un nouveau mur de protection contre les inondations et plusieurs ponts, de même qu'à procéder au remplacement complet de ponceaux. Des travaux d'amélioration seront également effectués au réseau d'égouts local et aux routes.

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation permettent non seulement d'assurer la sécurité de la population, des habitations et des entreprises, mais ils auront également d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

Citations

« Le secteur Rockcliffe-Smythe est extrêmement vulnérable aux impacts des tempêtes plus fréquentes et plus violentes. Les récentes inondations démontrent qu'il est nécessaire de disposer d'infrastructures robustes et améliorées pour protéger les résidents, les propriétés et la collectivité. En collaboration avec la Ville de Toronto, le gouvernement fédéral effectue un important investissement qui contribuera à atténuer les effets des catastrophes attribuables aux changements climatiques et à bâtir un avenir plus résilient pour les résidents. »

L'honorable Hussen Ahmed, ministre du Développement international et député de York‑Sud-Weston, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec le gouvernement fédéral pour protéger la collectivité de Rockcliffe-Smythe contre les inondations. Chaque fois qu'il pleut, les résidents de ce secteur craignent que leur sous-sol soit inondé et que leur maison soit endommagée. En investissant dans la protection contre les inondations, nous pouvons atténuer les conséquences coûteuses des inondations sur les habitations et les infrastructures publiques. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la collectivité de Rockcliffe-Smythe devienne plus résiliente face aux effets des changements climatiques. »

Olivia Chow, mairesse de Toronto

« À la suite des inondations qui ont dévasté d'innombrables familles, les stratégies d'atténuation attendues depuis longtemps apportent un sentiment d'espoir et de soulagement aux membres de notre collectivité. Cette démarche proactive répond non seulement aux besoins immédiats, mais témoigne également de notre engagement commun à préserver l'avenir de la collectivité de Rockcliffe-Smythe. Ce projet permettra de rendre notre quartier plus sûr et plus résilient face aux changements climatiques pendant de nombreuses années. »

Frances Nunziata, conseillère pour York-Sud--Weston

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit plus de 129,3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC). La contribution de la Ville de Toronto s'élève à plus de 193,7 millions de dollars.

s'élève à plus de 193,7 millions de dollars. Le programme FAAC soutient des projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou le renforcement d'infrastructures publiques existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les administrations locales, les provinces, les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, les organismes à but non lucratif et à but lucratif en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles en dehors du secteur privé. Pour qu'un projet puisse être jugé admissible, ses coûts admissibles doivent totaliser au moins 1 million de dollars.

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a engagé près de 3,8 milliards de dollars dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. De cette somme, 489,1 millions de dollars proviennent du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié en novembre 2022 parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte. De façon globale, la Stratégie nationale d'adaptation prévoit 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

https://logement-infrastructure.canada.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Stratégie nationale d'adaptation du Canada

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/strategie-nationale-adaptation.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Ville de Toronto, Courriel : [email protected]